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Гуманитарная помощь Молдове от Китая.

Посольство КНР возмущено клеветой со стороны молдавского депутата

© Photo : Dodon Igor
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200402/29746776/posolstvo-knr-vozmuscheno-klevetoy-so-storony-moldavskogo-deputata.html

Интерпретация помощи Китая как "политической пропаганды" являются попытками манипуляции общественным мнением, с целью дискредитировать огромные жертвы, понесенные китайским народом в борьбе с эпидемией, заявило диппредставительство КНР в Молдове.

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Посольство Китайской Народной Республики в Молдове выразило возмущение высказываниями официальных лиц некоторых государств, в том числе депутата молдавского парламента, которые заявили, что помощь Китая другим странам в борьбе с коронавирусом является "политической пропагандой".

Антониу Гутерриш.
© AFP 2019 / Kena Betancur
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"Китайский народ знает, что значит быть благодарным. Мы не забудем, что в самое трудное время для Китая, в ходе борьбы с эпидемией COVID-19, международное сообщество, включая Молдову, предложило нам ценную поддержку и помощь. Поэтому, как только эпидемиологическая обстановка в Китае улучшилась, мы сразу начали действовать и делать все возможное, чтобы помочь нашим друзьям бороться с вирусом", - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице посольства КНР в Facebook.

Ввиду острой нехватки товаров медицинского назначения оказание помощи другим странам отнюдь не является легкой задачей, а китайские компании организуют производство днем и ночью и спешат предоставить как можно больше медицинской помощи как можно большему количеству стран, напоминает посольство КНР.

"Однако при этом некоторые официальные лица европейских стран и некий молдавский депутат утверждают, что помощь Китая преследует политические цели", - говорится в заявлении посольства.

Дипмиссия в этой связи цитирует слова официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин: "Я хотела бы спросить тех, кто выступает только с саркастическими замечаниями, что они сами сделали для борьбы с эпидемией? Действительно ли они хотят, чтобы Китай оставался равнодушным на этом этапе? Чтобы пренебрегал умирающими людьми?"

Клевета на помощь Китая и интерпретация этой помощи как "политической пропаганды" является манипуляцией общественным мнением с целью "дискредитировать огромные жертвы, понесенные китайским народом в борьбе с эпидемией", говорится в заявлении.

Медицинские работники
© Photo : Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы
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"Согласно логике этого молдавского депутата, если Китай больше не будет оказывать помощь, тогда не нужно будет беспокоиться о "политической пропаганде", и все будут счастливы? Но как насчет эпидемии? Вирус не сдастся!" - резюмирует посольство КНР.

Ранее депутат парламента РМ, вице-председатель партии "Платформа DA" Игорь Мунтяну на своей странице в Facebook выразил сомнения в "искренности" России и Китая, которые оказывают Молдове помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Мунтяну заявил, что Москва и Пекин, оказывая гуманитарную помощь, "накапливают политический капитал" и "используют эту великую человеческую трагедию в PR-целях".

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (457)

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Теги:
коронавирус, КНР


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