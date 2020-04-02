Несладкая жизнь пчеловодов - в Молдове будут потери по сбору мёда

КИШИНЕВ, 2 апр - Sputnik. Пчеловоды Молдовы в нынешнем високосном году могут получить недобор меда. Причина - теплая зима и раннее пробуждение пчелиных семей, начало процесса их размножения, а из-за недостатка корма и не вовремя проведенной подкормки - гибель.

"В конце зимы и начале весны на нашей пасеке погибло много пчелиных семей. Все произошло по причине очень теплой зимы, насекомые пробудились раньше срока. Сейчас можно говорить, что у нас будет недобор даже по сравнению с прошлым годом", - заявила в комментарии корреспонденту Sputnik Молдова пчеловод Олеся Иванова.

По словам собеседницы, сейчас ее супруг старается предпринять все мер по восстановлению пасеки, чтобы минимизировать убытки.

Однако в среднем в нынешнем году молдавские пчеловоды рискуют недополучить до 30 процентов по сравнению со среднестатистическим урожаем меда, собираемым пасечниками в стране на протяжении последних 20 лет.

По словам председателя Ассоциации пчеловодов Молдовы Штефана Кондратюка, особые потери понесут в нынешнем сезоне пасечники, которые загодя не позаботились о подкормке пчел, о том, чтобы не произошла их массовая гибель.

"Все еще зависит от того, будут ли осадки в ближайшее время. Если гидрологическая засуха сохранится, то следует ждать потерь. Если Бог милует, то недобор удастся покрыть за счет цветения других культур. Не будем забывать, что наиболее ценным является акациевый мед", - заявил Кондратюк.

Урожай меда в 2019 году оказался ниже ожиданий пчеловодов, так как весной по всей Молдове погибли более двух тысяч пчелиных семей. Причиной массового мора самых трудолюбивых насекомых стали ядохимикаты, которыми обрабатывают плодовые деревья.

Каждую весну молдавские пчеловоды теряют до 40 процентов рабочих пчел, а средняя сумма ущерба для пасечника, у которого погибло сразу несколько пчелиных семей, составляет от около 10-20 тысяч леев, в зависимости от размера пасек.

Оздоровительные свойства разных сортов меда связаны с содержанием в них витаминов, аминокислот и минералов, таких как кальций, железо, хлорид натрия, магний, фосфаты и калий. Пчелиный мед является самым быстрым и мощным натуральным энергетиком, который отлично помогает при лечении заболеваний дыхательных путей, печени или сердца.

Назло болезням

Пчеловод Виталие Жереги говорит, что акациевый мед можно употреблять для профилактики сердечных заболеваний. Кроме того, этот вид меда оказывает благотворное влияние на нервную систему.

Собеседник напомнил, что люди с высоким уровнем сахара в крови также могут употреблять мед при простуде, но в умеренных количествах.

"Акациевый мед можно употреблять диабетикам. У него нет сильного запаха, он не такой сладкий, он вкусный и не так быстро кристаллизуется", - подчеркнул Жереги.

Справиться с недугами поможет и липовый мед. Он обладает интенсивным запахом, защищает организм и предотвращает простуду, успокаивает приступы кашля и помогает спать без проблем.

Цветочный или полифлорный мед содержит самый высокий процент пыльцы. Он хорошо подходит как для ежедневного употребления, так и для приготовления масок, регенерирующих кожу.

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