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Министерство здравоохранения.

Еще один пациент с коронавирусом скончался в Молдове - Минздрав

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (452)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200402/29747077/esche-odin-patsient-s-koronavirusom-skonchalsya-moldova-minzdrav.html

Общее число скончавшихся пациентов с COVID-19 в Молдове достигло шести (в том числе, двое из Приднестровья).

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. В Молдове скончался еще один пациент, у которого диагностировали COVID-19. Об этом заявила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну на брифинге в четверг.

"Сегодня скончался еще один человек, 1967 года рождения. Смерть зарегистрирована в одном медучреждении Кишинева для тяжелобольных пациентов. Отмечу, что помимо COVID-19 у человека были и другие хронические заболевания", - сказала министр.

Коронавирус в Молдове

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В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 505 случаев заболевания COVID-19. В республике зафиксированы 6 смертей (в том числе две в Приднестровье) и 25 случаев выздоровления от COVID-19.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (452)

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