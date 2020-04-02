Еще один пациент с коронавирусом скончался в Молдове - Минздрав

Общее число скончавшихся пациентов с COVID-19 в Молдове достигло шести (в том числе, двое из Приднестровья).

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. В Молдове скончался еще один пациент, у которого диагностировали COVID-19. Об этом заявила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну на брифинге в четверг.

"Сегодня скончался еще один человек, 1967 года рождения. Смерть зарегистрирована в одном медучреждении Кишинева для тяжелобольных пациентов. Отмечу, что помимо COVID-19 у человека были и другие хронические заболевания", - сказала министр.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введенои действуетиз-за коронавируса. В стране зарегистрированы 505 случаев заболевания COVID-19. В республике зафиксированы 6 смертей (в том числе две в Приднестровье) и 25 случаев выздоровления от COVID-19.

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