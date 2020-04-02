Обращение к приднестровцам: будьте сознательны и - без паники, у нас всё есть

Лидер региона напомнил, что никакой указ, никакой закон не может заставить человека быть ответственным, и все зависит от конкретного гражданина, от его дисциплины и понимания существующей проблемы.

ТИРАСПОЛЬ, 2 апр – Sputnik. Вадим Красносельский в связи с распространением в Левобережье коронавируса нового типа призвал население к сознательности, ответственности и дисциплине.

"Помните: именно от вас зависит жизнь ваших близких, родных, ваша жизнь и здоровье. Будьте сознательны! Исполняйте требования карантина!", - главный посыл приднестровского лидера.

Красносельский также подчеркнул, что никакой паники не должно быть, растерянность недопустима.

"Тех, кто пытается спекулировать на беде, как и тех, кто будет закатывать истерики, уверяю, мы поставим на место. Мы в полном объеме обеспечены продуктами питания и всем необходимым для жизни в условиях пандемии. Ежедневно ведется мониторинг и контроль", - уверил он.

Добровольная помощь

Красносельский также подчеркнул, что многие коммерческие структуры предложили и уже оказывают посильную помощь: они также нацелены на борьбу с пандемией и несут персональную и личную ответственность за свои действия.

"Радует, что есть неравнодушные люди. Те, кто может пожертвовать финансы, жертвуют финансы, те, кто может оказать личную посильную помощь, оказывают личную посильную помощь. Есть врачи-добровольцы, которые изъявили желание быть в первых рядах в борьбе с этим злом, с пандемией", - заметил он.

Призыв к тем, кто на передовой

Приднестровский лидер обратился к работникам системы здравоохранения, на которых приходится основной удар, так как они находятся на первой линии обороны.

"Думайте о себе, будьте профессионалами. Встречая опасность, будьте к этому готовы. Не пренебрегайте элементами защиты. Не ставьте под удар себя, свой коллектив и своих близких", - остерег он.

Красносельский также напомнил, что не только работники здравоохранения участвуют в мероприятиях по минимизации распространения коронавирусной инфекции, это и представители предприятий, МВД, иных силовых структур.

"Обращаюсь к этим сотрудникам и к их руководителям. Думайте о своих людях. При исполнении служебных обязанностей защищайте своих людей", - призвал он.

Все зависит от каждого

В обращение также подведены итоги сегодняшнего дня борьбы с коронавирусом. В нем отмечено, что за время действия чрезвычайного положения подвергнуто дезинфекции более десяти тысяч объектов региона. Израсходовано свыше 50 тонн дизраствора. Проверено большое количество объектов общественного питания и торговли. Граждане, которые прибыли из дальнего и ближнего зарубежья, находятся в условиях самоизоляции.

"Существует жесткий контроль. Работники правоохранительных органов контролируют исполнение карантина на территории Приднестровья, оберегают граждан от контактов с потенциальными больными", - поясняется в заявлении.

В нем также говорится, что никакой указ, никакой закон не может заставить человека быть ответственным, и все зависит от конкретного гражданина, от его сознательности, дисциплины и понимания существующей проблемы.

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