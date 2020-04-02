С пришедшим в Молдову теплом вернулись комары - передают ли они COVID-19

КИШИНЕВ, 2 апр - Sputnik. Пришедшее тепло "пробудило" кровососущих насекомых - многие жители страны волнуются в связи с тем, передают ли кровососущие насекомые коронавирус.
Коронавирус 2020, который вызвал тяжелое эпидемиологическое состояние во всем мире, не способен передаваться через укус комара. Такое заявление сделали представители Всемирной организации здравоохранения.
Новый коронавирус – респираторный вирус, главным образом передающийся воздушно-капельным путем, то есть в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например, при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа.
На данный момент информация о возможности передачи вируса через укусы комаров отсутствует. Чтобы защититься от инфекции, необходимо держаться на расстоянии от людей, у которых наблюдается кашель или повышенная температура, а также соблюдать правила гигиены рук и респираторной гигиены.
"Сегодня скончался еще один человек, 1967 года рождения. Смерть зарегистрирована в одном медучреждении Кишинева для тяжелобольных пациентов. Отмечу, что помимо COVID-19 у человека были и другие хронические заболевания", - сказала министр.
Таким образом, общее число скончавшихся пациентов с COVID-19 в Молдове достигло шести (в том числе, двое из Приднестровья).
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK