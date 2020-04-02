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Супер-комар. Скульптура.

С пришедшим в Молдову теплом вернулись комары - передают ли они COVID-19

© Sputnik / Игорь Подгорный
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (460)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200402/29747489/s-prishedshim-v-moldovu-teplom-vernulis-komary-peredayut-li-oni-covid-19.html

Способны ли кровососущие насекомые передавать вирус нового типа - корреспондент Sputnik Молдова выяснял ответ на вопрос.

КИШИНЕВ, 2 апр - Sputnik. Пришедшее тепло "пробудило" кровососущих насекомых - многие жители страны волнуются в связи с тем, передают ли кровососущие насекомые коронавирус. 

Коронавирус 2020, который вызвал тяжелое эпидемиологическое состояние во всем мире, не способен передаваться через укус комара. Такое заявление сделали представители Всемирной организации здравоохранения.

Опасаясь коронавируса.
© AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha
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Как сообщается, информация о том, что комары могут переносить инфекцию, не была подтверждена. Об этом говорится на сайте ВОЗ.

Новый коронавирус – респираторный вирус, главным образом передающийся воздушно-капельным путем, то есть в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например, при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа.

На данный момент информация о возможности передачи вируса через укусы комаров отсутствует. Чтобы защититься от инфекции, необходимо держаться на расстоянии от людей, у которых наблюдается кашель или повышенная температура, а также соблюдать правила гигиены рук и респираторной гигиены.

Исследование в лаборатории
© Sputnik / Сергей Пятаков
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В Молдове скончался еще один пациент, у которого диагностировали COVID-19. Об этом заявила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну на брифинге в четверг.

"Сегодня скончался еще один человек, 1967 года рождения. Смерть зарегистрирована в одном медучреждении Кишинева для тяжелобольных пациентов. Отмечу, что помимо COVID-19 у человека были и другие хронические заболевания", - сказала министр.

Таким образом, общее число скончавшихся пациентов с COVID-19 в Молдове достигло шести (в том числе, двое из Приднестровья).

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (460)

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Теги:
комары, передача, коронавирус, Молдова


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