С пришедшим в Молдову теплом вернулись комары - передают ли они COVID-19

КИШИНЕВ, 2 апр - Sputnik. Пришедшее тепло "пробудило" кровососущих насекомых - многие жители страны волнуются в связи с тем, передают ли кровососущие насекомые коронавирус.

Коронавирус 2020, который вызвал тяжелое эпидемиологическое состояние во всем мире, не способен передаваться через укус комара. Такое заявление сделали представители Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщается, информация о том, что комары могут переносить инфекцию, не была подтверждена. Об этом говорится на сайте ВОЗ.

Новый коронавирус – респираторный вирус, главным образом передающийся воздушно-капельным путем, то есть в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например, при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа.

На данный момент информация о возможности передачи вируса через укусы комаров отсутствует. Чтобы защититься от инфекции, необходимо держаться на расстоянии от людей, у которых наблюдается кашель или повышенная температура, а также соблюдать правила гигиены рук и респираторной гигиены.

В Молдове скончался еще один пациент, у которого диагностировали COVID-19. Об этом заявила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну на брифинге в четверг.

"Сегодня скончался еще один человек, 1967 года рождения. Смерть зарегистрирована в одном медучреждении Кишинева для тяжелобольных пациентов. Отмечу, что помимо COVID-19 у человека были и другие хронические заболевания", - сказала министр.

Таким образом, общее число скончавшихся пациентов с COVID-19 в Молдове достигло шести (в том числе, двое из Приднестровья).

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