Во сколько обходится один день лечения пациента с COVID-19 в больнице

Глава республики рассказал о затратах государства на лечение зараженных коронавирусом, о том, сколько человек находится в режиме самоизоляции, о жестких мерах карантина в некоторых населенных пунктах страны, а также о наличии у Молдовы тест-систем.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, что в среднем один день лечения больного COVID-19 в обычной палате стационара обходится государству в 2 тысячи 255 леев, а в отделении интенсивной терапии - в 5 тысяч 300 леев.

"Стоимость одного дня в стационаре (не в интенсивной терапии и не в реанимации) – 2 тысячи 255 леев. Сюда входят затраты на содержание, тест, транспортировку на машине "скорой" и так далее. Человек, у которого положительный тест на COVID-19, находится в больнице минимум 14 дней. То есть на каждого государство тратит в среднем 32 тысячи леев", - заявил Додон на пресс-подходе в четверг.

По его словам, лечение в отделении интенсивной терапии обойдется еще дороже. "Один день – в среднем 5 тысяч 300 леев, а за 14 дней – больше 74 тысяч леев на одного человека", - сказал Додон.

Он обратил внимание, что у одного из пациента, приехавшего из Италии, и у которого одним из первых подтвердился диагноз, находится в отделении интенсивной терапии порядка 30 дней.

"Для чего я это так подробно объяснил. Потому что видел попытки некоторых обсуждать, нужно или нет покупать полис медстрахования. Хочу напомнить, что все, кто проживает в Молдове (за исключением детей до 18 лет и пенсионеров), приобретают полис обязательного медстрахования", - отметил президент.

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По его словам, те, у кого трудовой контракт, ежемесячно выплачивают взнос обязательного медицинского страхования, а остальные покупают полис в частном порядке.

"Призвал наших граждан, а также некоторых политиков с уважением и со всей серьезностью отнестись к этой проблеме и не спекулировать на теме обязательного приобретения полиса медицинского страхования, поскольку система здравоохранения остро нуждается в поддержке. В этом же контексте призвал политиков отозвать исковое заявление с требованием отмены обязательной страховки для тех, кто возвращаются в страну, и проявить солидарность с нашей системой охраны общественного здоровья", - сказал Додон.

Накануне лидер партии PAS Майя Санду сообщила, что считает неконституционным решение властей об обязательной медстраховке для тех, кто возвращается из-за границы в Молдову. В связи с этим представители PAS подали иск в Апелляционную палату.

Сколько населенных пунктов в Молдове закрыто на карантин

Как отметил Додон, на данный момент в карантине находятся четыре населенных пункта.

"Речь идет о селе Бэлчана, Хынчешсткого района, где на протяжении уже нескольких дней не фиксируются граждане с положительным тестом на COVID-19. Однако до 9 апреля это населенный пункт еще остается под карантином. А в селе София карантин сняли на днях", - пояснил глава республики.

Он также напомнил, что с 1 апреля на карантин закрыты три населенных пункта – муниципий Сорока, город Штефан-Водэ и село Карахасаны Штефан-Водского района.

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Глава республики обратил внимание на то, что на улицах Кишинева, несмотря на призывы властей, опять слишком много людей.

"В начале недели было меньше и автомобилей и людей на улицах. Вчера все расслабились. Прошу вас быть бдительными. Мы не хотим вводит в карантин столицу, как в муниципии Сорока или городе Штефан-Водэ. Давайте быть ответственнее", - заявил Додон.

Сколько людей находятся в режиме самоизоляции

По словам Додона, всего в Молдове в режиме самоизоляции пребывали 83 тысяч граждан.

"Речь идет о людях, которые прибыли в страну, а также о тех, кто подвергся риску, и должны были находиться в течение 14 дней дома. Сейчас в режиме самоизоляции остаются 19 тысяч, из которых 5 тысяч 117 на протяжении суток сотрудники полиции посетили лично, с остальными связались по телефону", - сказал Додон.

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Тест-системы, лаборатории и ситуация с больницами

Как отметил Додон, на данный момент у Молдовы в запасе более 13 тысяч тестов. Сделан заказ на закупку 100 тысяч тест-систем у Китая. Этот груз ожидается уже на следующей неделе.

"Ежедневно проводятся 300-400 проверок, причем как в лабораториях Национального агентства по охране общественного здоровья, так и в частных медицинских центрах, получивших авторизацию Всемирной организации здравоохранения (сейчас в Молдове возможно проводить 1800-2000 тестирований в день)", - пояснил президент.

Что касается мест в больницах, то, как отметил глава республики, в Кишиневе 196 человек госпитализированы в медучреждения.

"Мест хватает. С завтрашнего начинает работу карантинный центр на "Молдэкспо". На первом этапе его вместимость составит 300-400 человек и может быть увеличена до нескольких тысяч. Этот центр разблокирует больницы, где находятся не только больные, но и лица с подозрением на вирус", - добавил Додон.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 505 случаев заболевания COVID-19. В республике зафиксированы 6 смертей пациентов с коронавирусом (в том числе две в Приднестровье) и 25 случаев выздоровления от COVID-19.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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