Как в Приднестровье будут пополнять медкадры для борьбы с COVID-19

Об этом, а также о возможном увеличении срока пребывания на карантине говорили на заседании Оперативного штаба.

ТИРАСПОЛЬ, 3 апр – Sputnik. Формирование кадрового резерва медперсонала в Приднестровье в связи с распространением коронавируса нового типа обсуждали на заседании Оперативного штаба. Готовится сводная информация по наличию кадров. В случае необходимости пополнить резерв собираются за счет медиков из числа военнослужащих, находящихся в запасе, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

"Речь идет о 69 врачах и 81 медработнике. Это что касается мужчин. Кроме того, Минздрав может рассчитывать на женщин в погонах – 160 медиков и 920 представительниц младшего медперсонала привлекут к работе в экстренном случае", - сказала глава Минздрава Елена Куличенко.

По ее словам, нужны реаниматологи. Кроме того, медикам различных направлений предстоит пройти обучающие курсы, чтобы быть готовыми к работе, связанной с лечением коронавируса и других заболеваний в условиях распространения COVID-19. Обучающие модули запущены. К образовательному процессу привлечены представители приволжского медуниверситета.

Куличенко также сообщила о готовности развернуть по региону 1034 койко-места. Ведется учет имеющегося в наличии твердого и мягкого инвентаря. В расчет берутся не только медучреждения, санатории, профилактории, но запасы, имеющиеся в учреждениях, находящихся в структуре различных ведомств, а также оздоровительные лагеря и гостиницы.

Продолжается пошив местными производителями защитной одежды. До 5 мая планируется изготовить 14,5 тысяч халатов.

Своя лаборатория

В Приднестровье также намерены организовать лабораторные исследования проб на коронавирус. На данный момент все пробы приднестровцев отсылают на исследование в Кишинев.

"Специально созданная рабочая группа вернулась из Кишинева, где были проведены консультации. Специалисты ознакомились с принципами и спецификой работы такой лаборатории. Предварительно в теории изучили доступные материалы", - рассказал глава Оперштаба Руслан Мова.

Он также подчеркнул, что рабочей группе понадобится несколько дней для того, чтобы сделать выводы о возможности проведения исследований своими силами и сформулировать практические предложения.

Еще одна тема, которую намереваются оперативно изучить и проработать, – эффективная продолжительность карантинного периода. Среди международных экспертов есть мнение, что двухнедельной изоляции недостаточно. Все чаще говорят о периоде в 25 суток.

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