Задержана на границе: спустя девять лет мошенницу настигнет расплата

Дело скрывавшейся от следствия аферистки с обвинительным заключением отправлено в судебную инстанции, там и определят меру ее наказания.

ТИРАСПОЛЬ, 3 апр – Sputnik. Мошенница, скрывавшаяся от следствия в течение девяти лет, предстанет перед судом. В Управлении следственного комитета города Тирасполь завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней Юлии Г.

Преступление, которое инкриминируется ей, было совершено еще в 2011 году, когда она обманным путем завладела деньгами 74-летней пенсионерки.

Пожилую женщину аферистка, которая представилась продавцом магазина, соблазнила предложением поучаствовать в якобы проводимой очень выгодной акции розыгрыша призов в торговом центре.

Введенная в заблуждение пенсионерка вынесла аферистке свои сбережения в сумме 170 долларов США, 2100 российских рублей и 1950 приднестровских рублей - в качестве денежного взноса за то, чтобы быть допущенной к лотерее.

На следующий день, подойдя в назначенное время по указанному преступницей адресу, потерпевшая обнаружила, что названного ей магазина там нет, и поняла, что обманута. После чего она обратилась с заявлением о преступлении в правоохранительные органы.

Тогда же по видеотеке в УВД Тирасполя потерпевшая опознала мошенницу, которая была на учете, как ранее судимое лицо. Но задержать преступницу не удалось, поскольку она покинула территорию Приднестровья, в связи с чем, была объявлена в розыск.

Длительное время обвиняемая проживала на территории Украины, а в феврале этого года при въезде в Приднестровье была задержана на границе сотрудниками госбезопасности.

Обвиняемая сейчас содержится под стражей в ожидании суда.

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