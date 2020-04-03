Лесник: врачи должны иметь свободный доступ в зону безопасности на Днестре

Вице-премьер-министр по реинтеграции Кристина Лесник рассказала в программе "Logica Puterii" на радио Sputnik Молдова о взаимодействии властей Кишинева с администрацией Тирасполя в борьбе с пандемией коронавируса.

КИШИНЕВ, 3 апр - Sputnik. Свободное передвижение медиков между берегами Днестра остается постоянной и до сих по не решенной проблемой, которая требует срочных мер, заявила в радиостудии Sputnik Молдова заместитель премьер-министра по реинтеграции Кристина Лесник.

"У нас много людей, которые живут на левом берегу, но работают на правом берегу, например, в больницах или аптеках. Это создало ряд проблем, а причины, которые называют в Тирасполе, не выглядят оправданными, — заметила Кристина Лесник. — Мы продолжаем обсуждать эту тему, чтобы найти решение в кратчайшие сроки".

Лесник сообщила, что в миссию ОБСЕ в Молдове и специальному представителю исполняющего обязанности Председателя ОБСЕ были направлены письма, в которых Кишинев привлекает внимание международной организации к необходимости обеспечить беспрепятственный доступ врачей во все населенные пункты в зоне безопасности.

Вице-премьер по реинтеграции подчеркнула, что в период борьбы с распространением инфекции решения, принятые Комиссией по исключительным ситуациям в Кишиневе, необходимо применять и в Приднестровье.

"Решения, принятые Комиссией по чрезвычайным ситуациям в Кишиневе, нужно применять на всей территории Республики Молдова, включая приднестровский регион. После объявления чрезвычайного положения в Кишиневе тираспольская администрация приняла ряд похожих мер. Однако в настоящее время решения тираспольской администрации по борьбе с коронавирусом несколько расходятся с решениями, которые были приняты в Кишиневе", — заявила Кристина Лесник.

Вместе с тем Лесник отметила, что администрация Тирасполя принимает необходимые меры для защиты граждан от инфицирования коронавирусом.

Вице-премьер подчеркнула, комментируя появившиеся в публичном пространстве дискуссии о возможном открытии в Приднестровье еще одной лаборатории по проведению тестов на коронавирус, что единственная лаборатория, аккредитованная в соответствии с законодательством РМ, администрируется Национальным агентством по общественному здоровью (НАОЗ). Приобретение тестов и прием помощи возможны только через центральные структуры в Кишиневе, а забор и обработка анализов по выявлению коронавирусов производится исключительно НАОЗ, в соответствии с нормативными документами, принятыми Комиссией по чрезвычайным ситуациям, сказала она.

Говоря о процессе реинтеграции, Кристина Лесник отметила, что во время борьбы с распространением коронавирусной инфекции политический аспект проблемы должен отойти на второй план. "Обеспечение лекарствами, продуктами питания, общение людей — все это часть процесса реинтеграции. Понятно, что однажды настанет время вернуться к разговору о политическом аспекте, но сейчас мы должны преодолеть проблему, связанную с коронавирусом", — заявила Кристина Лесник.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK