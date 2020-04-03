Минздрав представил обновленные данные по ситуации с коронавирусом

В Молдове остается 505 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Количество выздоровевших увеличилось до 26.

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. В Молдове на данный момент 505 подтвержденных случаев коронавируса нового типа. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну на брифинге в пятницу.

"Случаев "импорта" инфекции - 80. Остальные 425 - случаи местного распространения инфекции", - отметила Думбрэвяну.

По словам главы Минздрава, на сегодняшний день в тяжелом состоянии находятся 62 пациента с COVID-19. В состоянии средней степени тяжести - 221 человек, еще 158 пациентов в удовлетворительном состоянии здоровья.

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Кроме того, как уточнила Думбрэвяну, в четверг выздоровели еще два пациента, повторные тесты на коронавирус которых показали отрицательный результат.

"Общее число выздоровевших достигло 26 человек", - сказала глава Минздрава.

Помимо этого властями было принято решение закрыть на карантин больницу в Штефан-Водэ, где лечили больных коронавирусом. Всех пациентов перевезли в Кишинев.

Другая больница, в Сороках, продолжит работу под мониторингом властей.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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