Стало известно, насколько готов карантинный центр COVID-19

В карантинном центре будут делать тесты для диагностирования инфекции, по результатам которых зараженных людей отправят в больницы, а здоровые смогут отправиться домой.

КИШИНЕВ, 3 апр - Sputnik. Карантинный центр COVID-19 на территории МВЦ "Молдэкспо" готов на 90 процентов, заявил на брифинге в четверг глава этого центра Олег Круду.

Это общественное медико-санитарное учреждение Центр COVID-19 готовят по распоряжению комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По словам Круду, в центре подготовлены три зоны, где будут располагать пациентов с подозрением на наличие коронавируса.

"В "зеленой зоне" подготовлено 100 мест. В "желтой зоне" всего 80 мест. Именно в нее будут помещать пациентов в тяжелом состоянии. Также есть и "красная зона", там подготовлено 40 мест", - пояснил Круду.

Как будет выглядеть карантинный центр на территории "Молдэкспо" - фото>>>

Он отметил, что при центре действует лаборатория, радиология и кабинет медицинской визуализации.

"В первой половине дня в центре пройдет инструктаж персонала. После этого, по необходимости, этот центр начнет функционировать", - добавил глава центра COVID-19.

Министр здравоохранения, труда и социальной защита Виорика Думбрэвяну подчеркнула, что власти подходят стратегически к началу функционирования этого центра.

"Мы понимаем что, помимо помещения туда пациентов есть необходимость и в проведении для них тестов. Также ключевое - это защита медиков. Именно для этого и пройдет инструктаж всего персонала", - объяснила Думбрэвяну.

Глава Минздрава уточнила, что руководство центра COVID-19 постарается предусмотреть на учениях все неприятные и сложные ситуации, которые могут

возникнуть на первом этапе работы центра.

По словам Думбрэвяну, особенное внимание уделят системе сбора и обновления данных в реальном времени.

Коронавирус в Молдове

На данный момент в стране 505 подтвержденных случаев коронавируса. Выздоровело 26 человек. Летальных исходов шесть (включая данные в Приднестровье).

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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