Пограничная полиция: сколько граждан вернулось за сутки в Молдову

Граждане Молдовы продолжают возвращаться в страну. Ежедневно молдавскую границу пересекают более 2 000 человек. Ни у одного из прибывших за последние сутки не обнаружено симптомов COVID-19.

КИШИНЕВ, 3 апр - Sputnik. По данным Пограничной полиции, в течение последних суток молдавскую границу пересек 2 901 человек.

Большинство граждан - 1 202 - пересекли молдо-румынскую границу, на границе с Украиной зарегистрировано 673 человека, в том числе 202 молдавских гражданина, вернувшихся из Российской Федерации и Польши через КПП "Крива" и "Атаки". Еще 222 гражданина прибыли в Республику Молдова на чартерных рейсах из Франции.

Правоохранители задокументировали 11 нарушений режима пограничной зоны и один случай несоблюдения режима чрезвычайного положения.

Ни у одного из прибывших за сутки не зафиксировано симптомов инфекции COVID-19.

Граждане продолжают звонить на "зеленую линию" Пограничной полиции. Всего зарегистрировано 148 звонков. Чаще всего интересуются ситуацией на государственных границах, уточняются условия пересечения границы и риски, связанные с применяемыми мерами по предотвращению распространения COVID-19.

Коронавирус в Молдове

Все граждане, въехавшие на территорию республики, подписываются в эпидемиологическом листке, что несут персональную ответственность за соблюдение карантина, при условии домашней самоизоляции в течение 14 дней.

На данный момент в Молдове подтверждено 505 случаев заражения COVID-19. Пограничная полиция продолжает принимать все необходимые меры для борьбы с распространением инфекции.

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Согласно решению Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, с 17 марта в республику запрещен въезд иностранных граждан. Этот запрет не касается граждан, которые имеют все необходимые документы для нахождения в Молдове. Также запрет не распространяется на водителей, осуществляющих перевозку товаров, экипажи самолетов и сотрудников дипломатических миссий.

Кроме того, с 17 марта приостановлено все авиасообщение, за исключением чартерных рейсов, утвержденных Национальной комиссией по чрезвычайным ситуациям.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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