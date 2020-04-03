Ответ из первых уст – будет ли Молдова обеспечена продуктами

Государственный секретарь министерства сельского хозяйства рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, как ведутся полевые работы в условиях ЧП и как поддерживают отечественных аграриев.

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. Сейчас, даже в условиях введенного в стране чрезвычайного положения, аграрный сектор республики и фермеры справляются с поставленными задачами, а весенне-полевые работы ведутся в штатном режиме. Об этом в эксклюзивном интервью Sputnik Молдова рассказал госсекретарь Минсельхоза Михаил Макидон.

“Ситуация в стране отражается немного и на секторе сельского хозяйства. Наша главная задача – обеспечить население продуктами, мы должны думать о будущем, о бесперебойных запасах продовольствия. Однако поводов для беспокойства нет. Сельхозработы проходят бесперебойно, но аграрии работают в более строгих карантинных условиях”, - сообщил Макидон. © Sputnik / Евгений Паскарь Додон: ситуация со снабжением населения Молдовы продуктами питания стабильна

На данный момент полным ходом идет посевная кампания по гороху и рису, затем аграрии примутся сеять яровые пшеницу и рожь. Ситуацию с запчастями для сельскохозяйственной технике удалось нормализовать после недельного вынужденного ограничения на работу специализированных магазинов. Сейчас они открыты и обслуживают фермеров страны, добавил собеседник.

“302 миллиона выплачено молдавским аграриям в качестве государственных субвенций. Аграрии получают поддержку и из-за рубежа, кредиты и гранты, у них разные проекты – от 5 до 10 лет. Фактически из-за границы молдавские аграрии получают помощь в виде полумиллиарда леев ежегодно”, - заявил чиновник.

Макдон подчеркнул также, что сельское хозяйство для Молдовы является приоритетной отраслью экономики, а профильное министерство хотело бы развить ее настолько, чтобы наладить бесперебойный экспорт за рубеж не только плодоовощной и винодельческой продукции, но и зерновых, мяса и молока. © Sputnik / Александр Кряжев В Приднестровье создадут комиссию, решающую, какие продукты экспортировать

“В нынешнем году мы сделали акцент на развитии животноводства, занялись вопросом субвенций в разведении крупного рогатого скота. Приоритетом также должно стать налаживание системы сохранения фруктов, строительства промышленных холодильников. Также необходимо обратить внимание не реинвестирование доходов аграриев в развитие собственного дела, в расширении хозяйств”, - отметил Макидон.

Чиновник заявил, что власти страны и руководство Минсельхоза предпринимают все возможные меры для того, чтобы цены на продукты питания не росли.

“При Минфине есть спецкомисссия, которая еженедельно анализирует цены на рынке. Если возникнет необходимость, а кто-то будет необоснованно завышать цены, государство может вмешаться в ситуацию”, - отметил госсекретарь.

Сейчас все рынки в стране закрыты, работают лишь оптовые базы, которые поставляют плодоовощную продукцию в магазины республики, в крупные торговые сети.

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