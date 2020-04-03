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Помещения подземных переходов в Кишиневе начинают освобождать от торговых точек, многие из которых располагались там незаконно.

От слов - к делу: в Кишиневе начался ремонт подземных переходов

© Photo : Facebook / Ion Ceban
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200403/29754774/ot-slov-k-delu-v-kishineve-nachalsya-remont-podzemnykh-perekhodov.html

В одном из переходов, расположенном в столичном секторе Ботаника, начались масштабные строительные работы, после реконструкции его будет не узнать.

КИШИНЕВ, 3 апр - Sputnik. Начались работы по ремонту подземного перехода на Виадуке. Примэрия не потратит деньги из муниципального бюджета. Это - благотворительный жест для города от торгового центра, который понесет все расходы. Об этом сообщил на своей персональной страничке в социальной сети Facebook генеральный примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

"Будут отремонтированы ступеньки, установлена система освещения и созданы условия для людей с особыми потребностями. Стены покроют материалом, который будет устойчив к действиям вандалов, а также отреставрируют пол, так как он сделан из гранитных кусочков", - уточнил столичный градоначальник.

Также впервые в этом подземном переходе будут установлены камеры видеонаблюдения, чтобы фиксировать действия тех жителей города, которые не ценят чужого труда и усилий по благоустройству столицы.

"Надеемся, что нам удастся реализовать и многие другие проекты, запланированные на этот год, несмотря на все нынешние обстоятельства, когда все наши силы направлены на борьбу с коронавирусом", - отметил Чебан.

Ранее генпримар рассказал о результатах аудита, проведенного примэрией в подземных переходах столицы. Состояние дел в этой области он назвал "большой катастрофой".

По сообщению примара столицы, без разрешения или с нарушением правил над входами и выходами подземных сооружений возведено 17 торговых киосков.

ДТП, Кишинев
© Sputnik
ДТП в Кишиневе: машины столкнулись на пешеходном переходе

Ревизионная комиссия также выявила, что 14 из 22 арендаторов торговых мест в подземных переходах заключили контракты о субаренде с нарушениями, а собранная арендная плата в 15 раз превышает суммы, установленные местными властями.

Таким образом, по мнению Чебана, муниципалитет ежегодно нес потери, собирая в бюджет в 5-6 раз меньше денег, чем можно было получить в реальности.

Более того, арендаторы в целом накопили задолженности перед бюджетом в размере 16,4 миллиона леев, а ежегодная выплата аренды составляет менее половины от их обязательств.

При этом сбор платежей за аренду государственной собственности достиг в 2019 году исторического минимума, хотя базовый тариф был увеличен на 14%.

Против ряда арендаторов муниципальными властями в прежние годы был подан ряд исков о взыскании задолженности. Однако многие дела были прекращены по сроку давности, а принудительный сбор задолженностей не был проведен. Таким образом, примэрия недополучила около 6,83 миллиона леев.

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Теги:
Кишинев, ремонт, пешеходные переходы


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