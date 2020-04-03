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Святые образы Божией Матери провезли над всей территорией Молдовы.

С молитвами о народе - молдавские священники облетели страну с иконами

© Photo : Episcopia de Ungheni și Nisporeni
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200403/29756918/s-molitvami-o-narode-moldavskie-svyaschenniki-obleteli-stranu-s-ikonami.html

Священнослужители, молящиеся за избавление Молдовы от коронавируса, совершили на самолете круг по всему периметру государственной границы страны.

КИШИНЕВ, 3 апр - Sputnik. Народ Молдовы благословили иконой Божией Матери Чудотворицы из Хырбовэц и Божией Матери Касперовской.

Священнослужители пролетели по всему периметру государственных рубежей страны с этими святыми образами и с молитвами об избавлении молдавского народа от  распространяющейся эпидемии. Акция была организована Епископией Унген и Ниспорен. 

"Народ страны нуждается в молитве, людям требуется утвердиться в вере и поблагодарить Господа-Спасителя, Божию Матерь - хранительницу нашей земли", - говорится в сообщении, распространенном Епископией.

Вылетели священнослужители из Унген, отправившись вдоль периметра границы, чтобы все основные города страны были осенены Божественной силой и молитвой.

Министерство здравоохранения
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Акцию благословил Епископ Унгенский и Ниспоренский Петр, которого в полете сопровождали протоиерей Николай Боян и протодьякон Виктор Ротарь. 

По всему маршруту полета служители культа непрестанно читали специальные молитвы для избавления от эпидемии - акафисты Божией Матери и всех Святых. Над Молдовой пронесли также частицы мощей великомучеников.

Священники просили избавить жителей страны от страданий телесных и духовных, наделить народ республики силами в борьбе с коронавирусом. 

Чудотворная икона Божией Матери Касперовской обладает уникальной историей - именно этот лик пролетел над Одессой во время Великой Отечественной войны. К иконе обращаются православные верующие во время массовых эпидемий, болезней, стихийных бедствий и вооруженных конфликтов.

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Теги:
коронавирус, Молдова, священники, икона


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