С молитвами о народе - молдавские священники облетели страну с иконами

Священнослужители, молящиеся за избавление Молдовы от коронавируса, совершили на самолете круг по всему периметру государственной границы страны.

КИШИНЕВ, 3 апр - Sputnik. Народ Молдовы благословили иконой Божией Матери Чудотворицы из Хырбовэц и Божией Матери Касперовской.

Священнослужители пролетели по всему периметру государственных рубежей страны с этими святыми образами и с молитвами об избавлении молдавского народа от распространяющейся эпидемии. Акция была организована Епископией Унген и Ниспорен.

"Народ страны нуждается в молитве, людям требуется утвердиться в вере и поблагодарить Господа-Спасителя, Божию Матерь - хранительницу нашей земли", - говорится в сообщении, распространенном Епископией.

Вылетели священнослужители из Унген, отправившись вдоль периметра границы, чтобы все основные города страны были осенены Божественной силой и молитвой.

Акцию благословил Епископ Унгенский и Ниспоренский Петр, которого в полете сопровождали протоиерей Николай Боян и протодьякон Виктор Ротарь.

По всему маршруту полета служители культа непрестанно читали специальные молитвы для избавления от эпидемии - акафисты Божией Матери и всех Святых. Над Молдовой пронесли также частицы мощей великомучеников.

Священники просили избавить жителей страны от страданий телесных и духовных, наделить народ республики силами в борьбе с коронавирусом.

Чудотворная икона Божией Матери Касперовской обладает уникальной историей - именно этот лик пролетел над Одессой во время Великой Отечественной войны. К иконе обращаются православные верующие во время массовых эпидемий, болезней, стихийных бедствий и вооруженных конфликтов.

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