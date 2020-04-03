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Стройка

Ион Чебан: в примэрии создана группа, которая займется незаконными стройками

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200403/29758575/ion-cheban-v-primerii-sozdana-gruppa-kotoraya-zaymetsya-nezakonnymi-stroykami.html

Задача группы по решению конфликтов в области строительства — упорядочить решение проблем, связанных со спорами между застройщиками и столичными жителями.

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. В Кишиневе была создана рабочая группа для решения конфликтов в области урбанизма и строительства, заявил генеральный примар столицы Ион Чебан.

Ион Чебан
© Sputnik / Osmatesco
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Председателем рабочей группы назначен вице-примар Виктор Киронда. В состав новой структуры вошли представители руководства примэрии, начальники муниципальных служб и предприятий - вице-примар Илие Чебан, специалист юридического управления Кристина Христофорова, глава управления архитектуры, урбанизма и земельных отношений Светлана Доготару, глава юридического управления Валерий Богдан, советник кабинета примара Владимир Митру, специалист управления по авторизациям и дисциплине в строительстве Павел Лунгу, представитель гражданского общества Александру Мунтяну и председатель Федерации патронатов строителей, дорожников и производителей стройматериалов Павел Каба.

Ион Чебан отметил, что публичная администрация вправе, по собственной инициативе, или по запросу граждан, приостановить исполнение административного акта до тех пор, пока все обстоятельства дела не будут выяснены. Соответственно, созданная рабочая группа рассматривать конфликты, возникшие в ходе застройки города, и выяснять вопросы о законности строительства тех или иных зданий и сооружений.

"Только закон и анализ всех обстоятельств могут показать, были допущены нарушения, или нет", - написал примар Кишинева.

Ион Чебан также разместил в своем сообщении ссылку на пояснительную записку рабочей группы по поводу строительства на улице Каля Ешилор, 67, вокруг которого возник конфликт между застройщиком и местными жителями.

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