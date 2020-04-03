Перстень немецкого пулеметчика

Июль 2014-го года, село Рэскэец района Штефан-Водэ. Вот уже вторую неделю здесь трудится сводная поисковая группа Русского историко-патриотического клуба и отряда «Август». Вместе с ними, плечом к плечу, работают украинские поисковики. В рамках международной поисковой экспедиции «Вахта Памяти 2014» её участники ведут работы на двух Днестровских плацдармах – Рэскэецком и Пуркарском, - занятых Красной армией в апреле 1944-го года. Тысячи советских солдат и офицеров погибли на этих рубежах, отдав свою жизнь за освобождение Молдавской ССР от фашизма. Задача поисковиков – спустя 70 лет отыскать их забытые захоронения, установить имена и судьбы.

Поисковики работают в непростых погодных условиях. Изнуряющая жара позволяет вести работы с раннего утра и до восхода солнца в зенит. Передышка на обед, во время которой все стремятся найти себе место «в холодочке», укрыться в тени. Длинный световой день позволяет продолжить работу во второй половине дня, иногда но наступления сумерек.

Как это часто бывает, после разбивки лагеря и начала работы, по "сарафанному радио" в окрестных сёлах проносится слух – здесь работают поисковики, которые ищут следы войны. К поисковикам приезжают представители органов местной власти и простые люди, которые, возвращают нас в события 1944-го года. По одному из таких сигналов, отряд выехал на участок жителя села Пуркары. Местный житель рассказал, что у него на огороде лежали погибшие солдаты.

Среди зарослей кукурузы, на указанном квадрате, предварительно расчищенном, начинаем работы. Спустя полчаса, под пахотным слоем, на глубине 60 сантиметров, обнаружено братское воинское захоронение – 8 неизвестных солдат Красной армии, погибших при штурме высоты у села.

Одна группа оставлена для проведения «подъёма» - процедуры эксгумации, описания и фотофиксации, вторая продолжает исследовать высоту, поднимаясь выше. На одном из выступов поисковики задержались – щупы ударили в «железо».

© Photo : архив поискового отряда «Август» Поисковые работы в селе Пуркарь района Штефан-Водэ. Июль 2014 года.

Расширив квадрат раскопа, стала вырисовываться картина прогремевшего здесь 70 лет назад боя. На дне ячейки были обнаружены останки немецкого пулемётчика, буквально заваленного стрелянными гильзами. Рядом с ним – патронные ящики с еще не использованными лентами для пулемёта и сменный ствол для оружия.

© Photo : архив поискового отряда «Август» Ленты к немецкому пулемету.

«Матёрый вояка. Это он наших под высотой положил», - прозвучала версия одного из поисковиков. Пулемётчика, судя по всему, накрыло миной, от удара тело сложило пополам. Обнаруженный целым смертный медальон говорил о том, что этот солдат вермахта считается пропавшим без вести – в случае гибели и захоронения военнослужащего гитлеровской армии цинковая бирка, состоящая из двух половинок, разламывалась. Одна часть медальона направлялась в штаб, вторую зарывали вместе с телом погибшего.

Военный опыт обнаруженного солдата вскоре подтвердил и найденный вместе с ним перстень. После его очистки на верхней площадке кольца поисковики рассмотрели надпись «KRIM» и легко узнаваемую карту полуострова. Теперь становилось понятно, где «набивал руку» вражеский пулемётчик!

В сентябре 1941-го года немецко-румынские войска вышли к Перекопскому перешейку, отрезав Крым от остальной территории СССР по суше. Невероятная и невиданная в военной истории оборона полуострова войсками Красной армии и флота длилась больше года, до июля 1942-го. Отмечая победу, доставшуюся ценой немалых человеческих жертв, немецкое командование учредило памятный знак «Крымский щит» для награждения участников кампании в Крыму. Золотой версией немецкой награды первым был удостоен румынский маршал Ион Антонеску – один из главных союзников фашистской Германии во Второй Мировой войне. Офицеры и солдаты в качестве наград получали серебряные перстни с картой полуострова. Разбитый в клочья советской миной немецкий пулемётчик был одним из них.

© Photo : архив поискового отряда «Август» Перстень немецкого пулемётчика.

Его останки были переданы для захоронения представителям Народного Союза Германии по уходу за воинскими захоронениями, а перстень, по решению немецких коллег - в музей поисковых организаций Республики Молдова.

12 мая 1944 года войска Красной армии освободили Крым от фашистских захватчиков. В августе того же года заветного часа освобождения дождалась молдавская земля.

Спустя 70 лет герои, погибшие при штурме высоты у села Пуркары были преданы земле с воинскими почестями, как освободители родной земли. Память о них всегда будет светлой и священной.

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