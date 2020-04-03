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Виорика Думбрэвяну

В Молдове выявили 86 новых случаев заражения коронавирусом

© Photo : Miroslav Rotari.
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (477)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200403/29758986/moldove-vyyavili-novye-sluchai-zarazheniya-koronavirusom.html

К настоящему моменту общее число инфицированных COVID-19 в Республике Молдова достигло 591 человека.

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. В Молдове подтвердились еще 86 случаев коронавируса нового типа. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну на брифинге после заседания Единого центра по управлению кризисом, вызванным COVID-19.

"После обработки 419 тестов подтвердились 86 случаев инфекции COVID-19", - заявила глава Минздрава.

Семь новых случаев были подтверждены у лиц, приехавших из-за рубежа, остальные 79 пациентов были инфицированы внутри страны.

Скорая помощь
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Сороках от коронавируса скончалась врач скорой медицинской помощи

Большинство новых заболевших выявлены в Кишиневе - 33 человека, и в районе Штефан-Водэ - 26 пациентов. В районах левобережья Днестра были подтверждены 4 новых случая инфекции. Среди заболевших - 17 медицинских работников, 7 из которых работают в районной больнице Штефан-Водэ.

"К сожалению, сегодня подтвердились два новых случая смерти от коронавируса", - сообщила Думбрэвяну.

В Сороках скончалась 65-летняя врач скорой помощи, инфицированная коронавирусом. Министр здравоохранения отметила, что врач, которая была госпитализирована 26 марта, страдала от хронических заболеваний, связанных с повышенным давлением и кардиологическими проблемами, кроме того, она была инсулинозависима. Второй погибший, в возрасте 67 лет, поступил в больницу скорой медицинской помощи в Кишиневе 1 апреля в крайне тяжелом состоянии. Он также страдал от хронического гепатита.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. 

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (477)

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