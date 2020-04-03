В Сороках от коронавируса скончалась врач скорой медицинской помощи

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. В Сороках скончалась 65-летняя врач подстанции скорой помощи в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи (НЦДМП) на своей странице в Facebook.
Врач работала в скорой помощи начиная с 1981 года. "Мы потеряли хорошего специалиста, врача высшей категории, активного, замечательного человека", - говорится в сообщении НЦДМП, который выразил соболезнования родным и близким погибшей.
В стране зафиксированы также 26 случаев выздоровления от COVID-19. В Молдове на данный момент 505 подтвержденных случаев коронавируса нового типа.
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