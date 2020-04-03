20:06 03 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.12
  • USD18.43
  • RUB0.23
  • RON4.17
  • UAH0.67
Поиск
Скорая помощь

В Сороках от коронавируса скончалась врач скорой медицинской помощи

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (477)
496 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200403/29760190/v-sorokakh-ot-koronavirusa-skonchalas-vrach-skoroy-meditsinskoy-pomoschi.html

Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи выразил соболезнования в связи с гибелью врача от COVID-19.

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. В Сороках скончалась 65-летняя врач подстанции скорой помощи в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи (НЦДМП) на своей странице в Facebook.

Врач работала в скорой помощи начиная с 1981 года. "Мы потеряли хорошего специалиста, врача высшей категории, активного, замечательного человека", - говорится в сообщении НЦДМП, который выразил соболезнования родным и близким погибшей.

В стране зафиксированы также 26 случаев выздоровления от COVID-19. В Молдове на данный момент 505 подтвержденных случаев коронавируса нового типа. 

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. 

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (477)

По теме

Еще один пациент с коронавирусом скончался в Молдове - Минздрав
Минздрав представил обновленные данные по ситуации с коронавирусом
Теги:
коронавирус


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Как остановить коронавирус: пять главных советов.
Как остановить COVID-19: пять самых эффективных способов борьбы с пандемией
“Прямая клевета” – Захарова о статье La Stampa про российскую помощь Италии
“Прямая клевета”: Захарова о статье La Stampa про российскую помощь Италии
Валютные поступления в Молдову (февраль 2020)
Денежные переводы в Молдову: факты и цифры

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться