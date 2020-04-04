В Молдове есть место, популярное среди жителей стран СНГ

КИШИНЕВ, 4 апр - Sputnik. Уникальная диорама Ясско-Кишиневской операции и освобождения Молдовы, настоящая сокровищница в одном из помещений, свидетельства становления и развития молдавской государственности на протяжении веков - все это и многое другое можно увидеть в Национальном музее истории в столице.

Именно этот музей вошел в топ-10 учреждений, популярных для посещения среди жителей Содружества Независимых Государств (СНГ). Соответствующую информацию опубликовал специализированный туристический портал ТурСтат.

В первую десятку музеев истории и культуры в СНГ входят Государственный исторический музей в Москве, Национальный исторический музей Республики Беларусь в Минске и Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж", Национальный музей Республики Казахстан в Нур-Султане и Центральный Государственный музей Республики Казахстан в Алматы, Национальный музей истории Азербайджана в Баку, Музей истории Армении в Ереване, Государственный музей истории Узбекистана в Ташкенте и Национальный музей Таджикистана в Душанбе.

Рейтинг лучших музеев истории и культуры России и СНГ составлен для посещений и виртуальных экскурсий, онлайн-туров и выставок, для привлечения внимания людей к истории стран-участниц Содружества.

Сейчас Национальный музей истории Молдовы наравне со всеми культурными учреждениями республики закрыт из-за введенного в стране чрезвычайного положения, вызванного опасностью распространения коронавируса.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK