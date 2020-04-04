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Минздрав

Число погибших от коронавируса в Молдове увеличилось до девяти

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200404/29763884/v-moldove-591-sluchaev-zarazheniya-koronavirusom-zaregistrirovana-esche-odna-smert.html

К утру субботы в Молдове 591 подтвержденный случай заражения коронавирусом. Также зарегистрирован еще один летальный исход.

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. В Молдове зафиксирована еще одна смерть зараженного коронавирусом. К утру 4 апреля зарегистрирован 591 случай заражения. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну на брифинге в субботу.

Машина полиции, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Скончавшийся пациент с диагнозом COVID-19 находился на лечении в Республиканской клинической больнице. Погибшему мужчине было 79 лет," - заявила Думбрэвяну.

Таким образом, число погибших от коронавирусной инфекции достигло  в Молдове 9. В пятницу, 3 апреля, минздрав сообщал о 8 случаях смерти.

Состояние здоровья пациентов: 67 в тяжелом состоянии, 209 средней тяжести и 243 в удовлетворительном состоянии.

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Количество выздоровевших не изменилось, 26 человек.

Думбрэвяну призвала всех граждан соблюдать все рекомендации властей. Она отметила, что при соблюдении введенных ограничений к середине мая коронавирус затронет ориентировочно 1 129 человек, а госпитализация понадобится 226 пациентам. При неблагоприятном стечении обстоятельств Минздрав ожидает к тому же сроку 12 026 случаев заболевших коронавирусом и 2 405 госпитализированных. 

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. 

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