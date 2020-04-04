Число погибших от коронавируса в Молдове увеличилось до девяти

К утру субботы в Молдове 591 подтвержденный случай заражения коронавирусом. Также зарегистрирован еще один летальный исход.

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. В Молдове зафиксирована еще одна смерть зараженного коронавирусом. К утру 4 апреля зарегистрирован 591 случай заражения. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну на брифинге в субботу.

"Скончавшийся пациент с диагнозом COVID-19 находился на лечении в Республиканской клинической больнице. Погибшему мужчине было 79 лет," - заявила Думбрэвяну.

Таким образом, число погибших от коронавирусной инфекции достигло в Молдове 9. В пятницу, 3 апреля, минздрав сообщал о 8 случаях смерти.

Состояние здоровья пациентов: 67 в тяжелом состоянии, 209 средней тяжести и 243 в удовлетворительном состоянии.

Молдавский премьер рассказал о ситуации с COVID-19 и праздновании Пасхи>>>

Количество выздоровевших не изменилось, 26 человек.

Думбрэвяну призвала всех граждан соблюдать все рекомендации властей. Она отметила, что при соблюдении введенных ограничений к середине мая коронавирус затронет ориентировочно 1 129 человек, а госпитализация понадобится 226 пациентам. При неблагоприятном стечении обстоятельств Минздрав ожидает к тому же сроку 12 026 случаев заболевших коронавирусом и 2 405 госпитализированных.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK