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Лаборатория

Фуртунэ: в селе Карагасаны врач скрыл контакт с приезжим и заразил коллег

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200404/29764646/furtuna-v-sele-karahasani-byli-zarazheniya-vrachey-ot-svoikh-kolleg.html

Один из врачей медучреждения в селе Карагасаны заразил коронавирусом свои коллег. Медик контактировал с человеком, приехавших из-за границы, а после вышел на работу.

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. В селе Карагасаны Штефан-Водского района зарегистрировано ряд медработников инфицированы COVID-19, заявил глава Национального агентства по общественному здоровью (НАОЗ) Николай Фуртунэ.

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По словам Фуртунэ, в данном случае врачи заразились не от пациентов больницы.

"Инфекцию переда один из сотрудников общественного медико-санитарного учреждения в этом селе. Он пренебрег правилами безопасности. Мужчина встретился с приехавшим из-за границы родственником, у которого был вирус. Врач вышел на работу, никому не сказав об этом контакте", - пояснил глава НАОЗ.

Специалист уточнил, что гражданин вернувшийся из-за границы, "привез" коронавирус в Молдову, и по прибытию должен был в обязательном порядке самоизолироваться на 14 дней, но  не сделал этого. 

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По словам Фуртунэ, в последние дни было много инсинуаций в отношении заражений медицинских работников в Молдове. 

"Министерство и НАОЗ ничего не скрывают, мы говорили, что там есть случаи, но они не связаны с оказанием помощи пациентам", - подчеркнул специалист.

По его данным, похожие случаи были зарегистрированы и в одной из психиатрических больниц, где в связи с халатностью в медучреждение также занесли инфекцию.

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В Минздраве и НАОЗ призвали всех граждан соблюдать все рекомендации властей. По прогнозам специалистов этих учреждений, при соблюдении введенных ограничений к середине мая коронавирус затронет ориентировочно 1 129 человек, а госпитализация понадобится 226 пациентам. При неблагоприятном стечении обстоятельств ожидается к тому же сроку 12 026 случаев заболевших коронавирусом и 2 405 госпитализированных. 

Коронавирус в Молдове

По последним данным, в стране зарегистрировано 752 случая заражения коронавирусной инфекцией. Количество летальных исходов увеличилось до 12, из них несколько - в Приднестровье. Выздоровело 29 человек.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. 

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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