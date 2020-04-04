В Приднестровье готов план развертывания госпиталей по лечению COVID-19

В регионе мобилизуют все ресурсы для оказания медицинской помощи заболевшим коронавирусом нового типа.

ТИРАСПОЛЬ, 4 апр – Sputnik. Минздрав Приднестровья разработал механизм действий при госпитализации людей с подозрением на COVID-19, а также провел ревизию подведомственных учреждений, которые будут задействованы в борьбе с коронавирусом.

Алгоритм действий предусматривает, что сначала пациентов госпитализируют в местное инфекционное отделение, которое будет выполнять функции провизорного госпиталя. Здесь будут забираться биопробы и направляться в лабораторию. При подтверждении коронавирусной инфекции больного переведут в Слободзейский госпиталь, в котором будут заниматься непосредственно лечением, в том числе тяжелых форм.

Сколько пациентов смогут госпитализировать

По итогам ревизии определено, сколько пациентов возможно будет разместить в провизорных госпиталях. Каменка готова принять максимум до 40 человек, Рыбница – 220, Дубоссары – 160, Григориополь – 20, Бендеры – 50, Тирасполь – 150, Слободзея – 300.

На данный момент, согласно пессимистичному прогнозу Приднестровью может понадобится около 2300 коек для размещения больных различной степени тяжести. Соответственно, возможно, потребуется резерв в 1360 коек.

Дополнительные госпитали

Как сообщили в правительственной пресс-службе, для организации дополнительных провизорных госпиталей будут задействованы спортивные объекты, которые потребуют переоборудования.

По мнению замминистра здравоохранения Кристины Албул, при возникновении необходимости второй госпиталь для лечения людей с COVID-19 следует размещать на севере региона для равномерного распределения нагрузки и более удобной логистики.

При благоприятном развитии событий, когда в госпитализации будут нуждаться порядка 486 человек, с нагрузкой может справиться и Слободзейский госпиталь без дополнительной помощи.

Препараты для лечения

По информации замминистра, недавно в регион было доставлено 850 упаковок противовирусного препарата, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения для лечения коронавирусной инфекции.

"В среднем данного препарата хватит где-то на 3-4 тысячи человек, если мы берем из расчета и рекомендации ВОЗ по длительности его применения в течение 3-5 дней. Нам будет этого достаточно, по нашим прогнозам", - пояснила она.

Албул также рассказала, что в полной мере госпиталь обеспечен антибактериальными препаратами для лечения осложнений пневмоний, витаминами, а также лекарствами для симптоматической терапии.

На будущей неделе будут сформированы бригады медиков для каждого провизорного госпиталя. В их состав войдут инфекционисты, пульмонологи, терапевты, педиатры, акушер-гинекологи.

Параллельно ведутся ремонтные работы в лечебно-профилактических учреждениях, которые возьмут на себя лечение коронавирусной инфекции. Решается вопрос с организацией горячего водоснабжения.

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