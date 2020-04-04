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Посольство РФ в Кишиневе

Как гражданам России выехать из Молдовы в период ЧП из-за коронавируса

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200404/29766600/posolstvo-rf-rasskazalo-o-poryadke-vozvrascheniya-grazhdan-rossii-na-rodinu-.html

В российской дипмиссии сообщили, что 6 апреля оперативный штаб опубликует график централизованного вывоза россиян из-за рубежа.

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. В дипломатической службе подчеркнули, что россияне, желающие вернутся на родину должны заполнить электронную анкету.

Граждане России возвращаются домой при поддержке посольства РФ в Молдове
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Граждане России возвращаются домой при поддержке посольства РФ в Молдове

"По сообщению "Росавиации" с 4 апреля "временно приостанавливаются международные авиарейсы по вывозу российских граждан на Родину в целях максимальной защиты здоровья наших граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации"¸- подчеркнули в посольстве.

В понедельник, 6 апреля, как ожидается, оперативный штаб опубликует график централизованного вывоза россиян из-за рубежа. Граждане РФ, которые желают вернуться на родину, должны в обязательном порядке заполнить электронную анкету на едином портале государственных услуг.

В посольстве подчеркнули, что график вывоза граждан будет сформирован в строгом соответствии с поданными анкетами:  

"Заполнение всех полей формы является непременным условием включения в списки пассажиров будущих вывозных рейсов", - заявили в дипмиссии.

На прошлой неделе правительство РФ поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян. Также, министерство иностранных дел РФ должно было направить в заинтересованные ведомства и "Аэрофлот" списки россиян, планирующих вернуться в РФ из-за границы.

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