Карантин вандализму не помеха

В парке микрорайона Скулянка, где находятся захоронения времён Великой Отечественной войны, была обнаружена разбитая гранитная мемориальная плита.

Несмотря на призывы не покидать без крайней необходимости свои жилища, люди продолжают выходить на улицу. Кто-то идёт за хлебом и лекарствами, кто-то выгуливает домашних животных, а кому-то не дают покоя надгробные плиты, установленные в честь героев Великой Отечественной войны.

В субботу, 4 апреля, на страницу Национального Координационного Комитета "Победа" была прислана фотография, сделанная одним из жителей муниципия в парке на окраине города, в микрорайоне Скулянка.

© Photo : поискового отряда «Август» Вандализм в Кишиневе

Здесь, у входа в парк, где находятся захоронения времён Великой Отечественной войны, именуемые среди кишиневцев "кладбищем парашютистов", была обнаружена разбитая гранитная плита, с именами расстрелянных на этом месте в годы фашистской оккупации советских граждан.

Кому понадобилось в это и без того сложное время рушить память и громить плиту с именами – вопрос риторический…

По опыту последних лет можно сделать лишь один печальный вывод: виновных вряд ли удастся отыскать и привлечь к ответственности.

Но имена погибших патриотов должны быть восставлены.

Вандализм в Кишиневе © Photo : поискового отряда «Август»

Вандализм в Кишиневе © Photo : поискового отряда «Август»

Вандализм в Кишиневе © Photo : поискового отряда «Август» 1 / 3 © Photo : поискового отряда «Август» Вандализм в Кишиневе

Справка: 14 июля 1942 г. военно-полевой суд приговорил к смертной казни руководителей кагульских подпольщиков М. Краснова, П. Поливода, Т. Морозова, Н. Кавчука и В. Кожокару.

Их отправили в Кишиневскую тюрьму.

Накануне казни М. Краснову, П. Поливоду, Н. Кавчуку, В. Кожокару и Т. Морозову удалось ножовкой, переданной в тюрьму патриотами, перепилить кандалы и петли дверей. Подпольщики бежали, но неудачно – вскоре все они были схвачены и расстреляны.

Их похоронили жители Кишинева в братской могиле (современный район Скулянка, муниципий Кишинев). вместе с парашютистами РККА, ошибочно брошенными в тыл врага под Черновцами.

Братская могила расстрелянных патриотов находится на северо-западной окраине Кишинёва, недалеко от пересечения Балканского шоссе и улицы Каля Ешилор.

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