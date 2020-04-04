Карантин вандализму не помеха

Несмотря на призывы не покидать без крайней необходимости свои жилища, люди продолжают выходить на улицу. Кто-то идёт за хлебом и лекарствами, кто-то выгуливает домашних животных, а кому-то не дают покоя надгробные плиты, установленные в честь героев Великой Отечественной войны.
В субботу, 4 апреля, на страницу Национального Координационного Комитета "Победа" была прислана фотография, сделанная одним из жителей муниципия в парке на окраине города, в микрорайоне Скулянка.
Здесь, у входа в парк, где находятся захоронения времён Великой Отечественной войны, именуемые среди кишиневцев "кладбищем парашютистов", была обнаружена разбитая гранитная плита, с именами расстрелянных на этом месте в годы фашистской оккупации советских граждан.
Кому понадобилось в это и без того сложное время рушить память и громить плиту с именами – вопрос риторический…
По опыту последних лет можно сделать лишь один печальный вывод: виновных вряд ли удастся отыскать и привлечь к ответственности.
Но имена погибших патриотов должны быть восставлены.
- Вандализм в Кишиневе© Photo : поискового отряда «Август»
- Вандализм в Кишиневе© Photo : поискового отряда «Август»
- Вандализм в Кишиневе© Photo : поискового отряда «Август»
Справка: 14 июля 1942 г. военно-полевой суд приговорил к смертной казни руководителей кагульских подпольщиков М. Краснова, П. Поливода, Т. Морозова, Н. Кавчука и В. Кожокару.
Их отправили в Кишиневскую тюрьму.
Накануне казни М. Краснову, П. Поливоду, Н. Кавчуку, В. Кожокару и Т. Морозову удалось ножовкой, переданной в тюрьму патриотами, перепилить кандалы и петли дверей. Подпольщики бежали, но неудачно – вскоре все они были схвачены и расстреляны.
Их похоронили жители Кишинева в братской могиле (современный район Скулянка, муниципий Кишинев). вместе с парашютистами РККА, ошибочно брошенными в тыл врага под Черновцами.
Братская могила расстрелянных патриотов находится на северо-западной окраине Кишинёва, недалеко от пересечения Балканского шоссе и улицы Каля Ешилор.
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