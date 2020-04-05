Молдавский монах о том, как не сойти с ума, сидя дома в условиях карантина

Власти Молдовы предпринимают все усилия для борьбы с коронавирусом, однако и в самоизоляции членам одной семьи следует помнить, что есть золотые правила, которые спасут от ссор и взаимных обвинений.

КИШИНЕВ, 5 апр - Sputnik. Иеромонах Саватий Баштовой, - иегумен скита в Орикова, - вышел к жителям Молдовы с рядом моральных правил в сложный период мировой пандемии, чтобы люди сохраняли бодрость духа.

"Дорогие мои, не волнуйтесь! Вы не одни - все сегодня вынуждены сидеть дома, все это - испытание для природы человека. Советы, которые я озвучу, дали монахи из египетской пустыни еще в IV веке. Эти советы - очень действенные", - подчеркнул Баштовой на своей странице в Facebook. © AFP 2019 / HECTOR RETAMAL Ученые выяснили, как вылечиться от коронавируса без лекарств

Проснувшись с утра, необходимо настроить себя позитивно - сварить кофе, приготовить завтрак, начать свой день бодро. Затем можно проанализировать в своей памяти причины, по которым в вашей семье могли возникать ранее повседневные ссоры.

Вы должны понять, что сейчас, сидя в самоизоляции с членами вашей семьи, вы должны сами сделать какое-либо из необходимых дел, не сваливая ответственность на кого-то из членов семьи. В частности, один из святых, который провел жизнь рядом о своими учениками, никогда на давал им поручений.

По мнению Баштового, каждый из членов семьи должен понимать, что не они докучают вам своими просьбами, а злой дух пробует на прочность отношения между вами, желая разрушить покой и любовь, существующие в них.

Самым мудрым в такой ситуации будет сохранять спокойствие и не нервничать по пустякам. Зло в семейных отношениях - понятие чуждое, которому не место среди близких людей. © Sputnik / Виталий Тимкив Поддельный авиабилет и лжевакцина: как мошенники наживаются на коронавирусе

Также необходимо строго определить распорядок дня, уточнив, когда все члены семьи садятся за стол, а когда - ложатся спать. Когда все члены семьи подчиняются единому распорядку дня, не возникнет ситуаций, при которых кто-то уже спит, а кто еще пьет чай на кухне, создавая шум. Все это может также привести членов семьи, находящейся в самоизоляции, к бытовым ссорам.

Баштовой настаивает: если вы чувствуете, что ситуация в семье накалена, - попросите прощения первым. Помолитесь в случае, если ситуация почти достигла конфликта. Молитва способна успокоить. Смените гнев в своем сознании на позитивное мышление.

По мнению монаха, именно этот период в состоянии показать вам, кем вы являетесь, как в состоянии помочь ближнему, поделиться накопленным жизненным опытом. Следует помнить - все общество сегодня находится в вынужденной изоляции из-за коронавируса. Это - период не для ссор или напряженных отношений.

"Принимайте пищу сдержано, вовремя ложитесь спать, общайтесь достойно, сохраняйте мир в семье, будьте в ней точкой опоры, а не камнем раздора", - подытожил Баштовой.

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