Вернут ли гражданам Молдовы деньги за путевки – ответ туроператора

Директор одного из туристических агентств Молдовы рассказал корреспонденту Sputnik о трудностях, возникших с процессом возврата гражданам страны денег за путевки, которые они приобретали ранее.

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. По всей стране сейчас – тяжелая ситуация, но более всего пострадал туристический бизнес и пассажирские перевозки. Сейчас туроператоры не знают, как будет развиваться ситуация с необходимостью возврата гражданам Молдовы денег за путевки, которые они приобрели по раннему бронированию. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказал Борис Чеботарь - руководитель одного из крупных туристических агентств республики.

Осложняет ситуацию отсутствие в республике четких норм по возврату людям денег за ранее приобретенные путевки. Сейчас при отказе от тура туркомпания обязана вернуть гражданину деньги в течение двух недель, но это даже технически – невозможно.

“Многие пользовались ранним бронированием еще с декабря прошлого года, люди оплатили отдых заранее, чтобы сэкономить. Все эти деньги были отправлены туроператорам в Турцию, Грецию, Египет, Болгарию. На данный момент у молдавских туристических компаний на руках этих денег нет”, - объяснил Чеботарь. © Sputnik / Виталий Тимкив Ни отдыха, ни денег: в Приднестровье мошенница от турфирмы обманула клиентов

Зарубежные туроператоры прислали своим молдавским коллегам официальные ответы, уточнив, что перечисленных денег они не вернут. Эти средства были использованы отелями на подготовку к новому сезону. О невозврате денег сообщили на уровне министерств по туризму обозначенных стран.

В частности, профильное ведомство Болгарии официально ответило, что денег молдавским туроператорам они вернуть не могут, но были предложены выходы из сложившейся ситуации – отдых могут перенести на более поздние сроки, если речь идет о путевках, приобретенных на июнь текущего года.

“Даже если в Молдове ситуация с вирусом нового типа разрешится, вряд ли Болгария, где также введено чрезвычайное положение, будет принимать туристов в июне. У них также введен жесткий карантин”, - подчеркнул собеседник. © Sputnik / Ю. Яснев Турфирмы Кишинева: спрос на туры в Египет резко упал

В качестве второго выхода из ситуации туроператоры Болгарии предложили заморозить средства, перечисленные гражданами Молдовы, до того момента, когда угроза коронавируса отступит и они решатся поехать на отдых.

Еще одно предложение – они частично будут возвращать деньги. Однако конкретных сроков пока нет, никто не знает, когда закончится пандемия коронавируса, и отели начнут зарабатывать достаточные средства для того, чтобы начать возвратные выплаты.

“У нас была встреча на уровне Ассоциации туристических агентств Молдовы с премьер-министром Ионом Кику, пытались донести до главы кабинета министров суть ситуацию. Мы предложили продлить срок возврата денег гражданам на год. Если в течение этих 365 кто-то из туристов категорически откажется ехать, мы сможем возместить ему средства, собранные с других людей, заказавших путевки после окончания пандемии”, - уточнил Чеботарь.

Если же люди, заказавшие путевки, в ультимативной форме начнут отказываться от них, то банкротство туроператоров, как за рубежом, так и в Молдове пойдет по цепочке – единовременно погасить такие огромные суммы компании единовременно выплатить просто не смогут.

Многие люди сейчас входят в непростую ситуацию, сложившуюся в туристической отрасли, и не отказываются от туров. Лишь единицы ведут себя ультимативно и требуют срочного возврата денег.