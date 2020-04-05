Что будет с молдавско-российскими проектами в сфере культуры в 2020 году

На 2020 год у Молдовы и России был намечен ряд совместных образовательно-культурных проектов: что с ними станет с учетом сложившейся ситуации с пандемией, рассказали в в представительстве Россотрудничества.

КИШИНЕВ, 5 апр - Sputnik. Судьбу многочисленных молдавско-российских культурных и образовательных проектов на 2020 год обсудили в представительстве Россотрудничества в Кишиневе.

Предстоящие совместные проекты с учетом текущей ситуации обговорили руководитель представительства Россотрудничества Михаил Давыдов и советник президента Молдовы по вопросам образования, культуры и науки Корнелиу Попович.

В ходе беседы стороны коснулись таких вопросов, как реконструкция Дома-музея А.С. Пушкина, а также строительства здания Государственного молодежного драматического театра "С улицы Роз".

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Также были намечены ряд мер и проектов, которые будут реализованы во второй половине 2020 года.

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