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Что будет с молдавско-российскими проектами в сфере культуры в 2020 году

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200405/29761292/chto-budet-s-moldavsko-rossiyskimi-proektami-v-sfere-kultury-v-2020-godu.html

На 2020 год у Молдовы и России был намечен ряд совместных образовательно-культурных проектов: что с ними станет с учетом сложившейся ситуации с пандемией, рассказали в в представительстве Россотрудничества.

КИШИНЕВ, 5 апр - Sputnik. Судьбу многочисленных молдавско-российских культурных и образовательных проектов на 2020 год обсудили в представительстве Россотрудничества в Кишиневе.  

Логотип Россотрудничества.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Предстоящие совместные проекты с учетом текущей ситуации обговорили руководитель представительства Россотрудничества Михаил Давыдов и советник президента Молдовы по вопросам образования, культуры и науки Корнелиу Попович. 

В ходе беседы стороны коснулись таких вопросов, как реконструкция Дома-музея А.С. Пушкина, а также строительства здания Государственного молодежного драматического театра "С улицы Роз". 

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Также были намечены ряд мер и проектов, которые будут реализованы во второй половине 2020 года.

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