Что будет с молдавско-российскими проектами в сфере культуры в 2020 году

КИШИНЕВ, 5 апр - Sputnik. Судьбу многочисленных молдавско-российских культурных и образовательных проектов на 2020 год обсудили в представительстве Россотрудничества в Кишиневе.
Предстоящие совместные проекты с учетом текущей ситуации обговорили руководитель представительства Россотрудничества Михаил Давыдов и советник президента Молдовы по вопросам образования, культуры и науки Корнелиу Попович.
В ходе беседы стороны коснулись таких вопросов, как реконструкция Дома-музея А.С. Пушкина, а также строительства здания Государственного молодежного драматического театра "С улицы Роз".
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Также были намечены ряд мер и проектов, которые будут реализованы во второй половине 2020 года.
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