В Приднестровье не будут отказывать в посещении храма в православные праздники

О механизме проведения праздничных служб в условиях карантина в регионе рассказал Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва.

ТИРАСПОЛЬ, 5 апр – Sputnik. Отказывать прихожанам в посещении храмов в дни предстоящих величайших для православной паствы праздников – Благовещенья, Вербного воскресенья и Пасхи – в Приднестровье не будут. Об этом сказал Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва на встрече с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.

"Для проведения торжественных служб во дворах храмов расположат палатки. Их предоставит Оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения вируса", - сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

Священнослужители приднестровских приходов строго исполняют рекомендации Оперативного штаба и инструкции, присланные Московской патриархией, подчеркнул Владыка.

"Речь идет о систематической санитарной обработке помещений, проведении (по возможности) служб на открытом воздухе с соблюдением карантинной дистанции между прихожанами, использовании в причастии одноразовых столовых приборов, минимизации соприкосновений с церковной утварью", - отметил он.

По словам Архиепископа, прихожане с пониманием относятся к ограничениям. Количество участников служб стало заметно меньше. С теми, у кого возникают вопросы и недопонимания, священнослужители и глава Тираспольско-Дубоссарской епархии лично проводят разъяснительные беседы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK