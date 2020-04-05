10:11 05 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.12
  • USD18.43
  • RUB0.23
  • RON4.17
  • UAH0.67
Поиск
Часовня в городе Тирасполь

В Приднестровье не будут отказывать в посещении храма в православные праздники

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (492)
180 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200405/29766686/v-pridnestrove-ne-budut-otkazyvat-v-poseschenii-khrama-v-pravoslavnye-prazdniki.html

О механизме проведения праздничных служб в условиях карантина в регионе рассказал Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва.

ТИРАСПОЛЬ, 5 апр – Sputnik. Отказывать прихожанам в посещении храмов в дни предстоящих величайших для православной паствы праздников – Благовещенья, Вербного воскресенья и Пасхи – в Приднестровье не будут. Об этом сказал Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва на встрече с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.

"Для проведения торжественных служб во дворах храмов расположат палатки. Их предоставит Оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения вируса", - сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

Девушка в защитной маске
© Sputnik / Артур Лебедев
Правоохранители объяснили, зачем нужно носить с собой паспорт при карантине
Священнослужители приднестровских приходов строго исполняют рекомендации Оперативного штаба и инструкции, присланные Московской патриархией, подчеркнул Владыка.

"Речь идет о систематической санитарной обработке помещений, проведении (по возможности) служб на открытом воздухе с соблюдением карантинной дистанции между прихожанами, использовании в причастии одноразовых столовых приборов, минимизации соприкосновений с церковной утварью", - отметил он.

По словам Архиепископа, прихожане с пониманием относятся к ограничениям. Количество участников служб стало заметно меньше. С теми, у кого возникают вопросы и недопонимания, священнослужители и глава Тираспольско-Дубоссарской епархии лично проводят разъяснительные беседы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (492)

По теме

Число умерших в Молдове пациентов с COVID-19 выросло до 10
Режим ЧП: последние решения Комиссии по чрезвычайной ситуации
Теги:
карантин, церковь, храм, храмы, епархия, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Река Бык в Кишиневе стала чище
Вода в реке Бык неожиданно изменила цвет- фото
RT выпустил фильм о знаменитой больнице в Коммунарке
Они на передовой: RT выпустил фильм о знаменитой больнице в Коммунарке
Как остановить коронавирус: пять главных советов.
Как остановить COVID-19: пять самых эффективных способов борьбы с пандемией

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться