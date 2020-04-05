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Самолет

Еще несколько чартеров доставят граждан Молдовы домой - полное расписание

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200405/29771290/esche-neskolko-charterov-dostavyatgrazhdan-moldovy-domoy-vot-raspisanie.html

Чтобы попасть на какой-либо из этих рейсов, необходимо связаться с представителями дипмиссии Молдовы в той стране, где находится гражданин республики, и отправить заполненную анкету.

КИШИНЕВ, 5 апр - Sputnik. Компания Air Moldova организует несколько чартерных рейсов граждан Молдовы, которые остались за границей, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел и европейской интеграции. 

Наши граждане смогут вернуться домой из нескольких городов Европы.

В период с 6 по 12 апреля запланированы следующие чартеры: 

Кишинев - Лондон - Кишинев (6 апреля);

© Sputnik / Владимир Астапкович
В Молдову вернулись более двух тысяч граждан, некоторых доставили чартерами

Кишинев - Дублин - Кишинев (7 апреля); 

Кишинев - Франкфурт - Кишинев (8 апреля); 

Кишинев - Лиссабон - Кишинев (9 апреля); 

Кишинев - Мадрид - Кишинев (10 апреля); 

Кишинев - Варшава - Кишинев  (11 апреля);

Кишинев - Брюссель - Кишинев (12 апреля); 

Также в период с 13 по 19 апреля запланированы вылеты из Амстердама, Венеции, Парижа, Берлина, Рима и Лондона. 

Как граждане Молдовы проходят специальный контроль на границе - видео>>>

Подробности о каждом вылете компания будут сообщать отдельно.

Согласно решению Национальной комиссии от 31 марта 2020 года, граждане Молдовы смогут вернуться на родину на специально организованных чартерных рейсах, предварительно связавшись с дипломатической миссией Молдовы, в государстве, где они находятся. 

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