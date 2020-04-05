Еще несколько чартеров доставят граждан Молдовы домой - полное расписание

Чтобы попасть на какой-либо из этих рейсов, необходимо связаться с представителями дипмиссии Молдовы в той стране, где находится гражданин республики, и отправить заполненную анкету.

КИШИНЕВ, 5 апр - Sputnik. Компания Air Moldova организует несколько чартерных рейсов граждан Молдовы, которые остались за границей, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел и европейской интеграции.

Наши граждане смогут вернуться домой из нескольких городов Европы.

В период с 6 по 12 апреля запланированы следующие чартеры:

Кишинев - Лондон - Кишинев (6 апреля);

Кишинев - Дублин - Кишинев (7 апреля);

Кишинев - Франкфурт - Кишинев (8 апреля);

Кишинев - Лиссабон - Кишинев (9 апреля);

Кишинев - Мадрид - Кишинев (10 апреля);

Кишинев - Варшава - Кишинев (11 апреля);

Кишинев - Брюссель - Кишинев (12 апреля);

Также в период с 13 по 19 апреля запланированы вылеты из Амстердама, Венеции, Парижа, Берлина, Рима и Лондона.

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Подробности о каждом вылете компания будут сообщать отдельно.

Согласно решению Национальной комиссии от 31 марта 2020 года, граждане Молдовы смогут вернуться на родину на специально организованных чартерных рейсах, предварительно связавшись с дипломатической миссией Молдовы, в государстве, где они находятся.

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