Еще несколько чартеров доставят граждан Молдовы домой - полное расписание

КИШИНЕВ, 5 апр - Sputnik. Компания Air Moldova организует несколько чартерных рейсов граждан Молдовы, которые остались за границей, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел и европейской интеграции.
Наши граждане смогут вернуться домой из нескольких городов Европы.
В период с 6 по 12 апреля запланированы следующие чартеры:
Кишинев - Лондон - Кишинев (6 апреля);
Кишинев - Дублин - Кишинев (7 апреля);
Кишинев - Франкфурт - Кишинев (8 апреля);
Кишинев - Лиссабон - Кишинев (9 апреля);
Кишинев - Мадрид - Кишинев (10 апреля);
Кишинев - Варшава - Кишинев (11 апреля);
Кишинев - Брюссель - Кишинев (12 апреля);
Также в период с 13 по 19 апреля запланированы вылеты из Амстердама, Венеции, Парижа, Берлина, Рима и Лондона.
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Подробности о каждом вылете компания будут сообщать отдельно.
Согласно решению Национальной комиссии от 31 марта 2020 года, граждане Молдовы смогут вернуться на родину на специально организованных чартерных рейсах, предварительно связавшись с дипломатической миссией Молдовы, в государстве, где они находятся.
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