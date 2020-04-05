Примар рассказал, как в Кишиневе помогают врачам в период пандемии

Молдавские госинституты, компании и простые граждане мобилизовались в период пандемии. Все, что происходит сейчас в городах Молдовы, а особенно в Кишиневе, где находится большая часть зараженных коронавирусом, демонстрирует, что врачи в этой борьбе не одни.

КИШИНЕВ, 5 апр - Sputnik. Кишиневские врачи в период пандемии обеспечены бесплатным транспортом и услугами телекоммуникационных компаний. Об этом на своей странице в Facebook рассказал примар Кишинева Ион Чебан.

Он уточнил, что Главное управление здравоохранения и социальной помощи заключило договор об оказании услуг с транспортным оператором, который предоставил муниципалитету 30 микроавтобусов.

"Медицинские работники из 9 муниципальных больниц не платят за проезд. Для них организовано 10 маршрутов микроавтобусов из 5 районов: Оргеевского, Криулянского, Страшенского, Яловенского, Новоаненского", - уточнил кишиневский градоначальник.

Как отметил Чебан, ежедневно на эти цели из бюджета уходит около 13 тысяч леев.На эти цели муниципалитет выделил 500 тысяч леев, этих средств хватит на 35 дней.

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Помимо этого, частная компания такси предложила свои услуги, и 20 врачей ежедневно бесплатно доставляют на работу и домой.

Более того, 10-15 штатных водителей для медицинского персонала и 20 сотрудников, занятых неполный рабочий день, также обеспечивают ежедневные поездки примерно 300 медицинским работникам. Также некоторые частные компании присоединились к волонтерскому движению и бесплатно поставляют топливо для таких водителей.

"Сейчас ведется работа над возможностью предоставления 200-250 литров топлива ежедневно", - подчеркнул мэр Кишинева.

Услуги мобильных операторов для связи с пациентами

Как рассказала Чебан, 850 врачей получили бесплатные услуги от ряда телекоммуникационных компаний. Речь о медработниках, которые звонят людям, находящимся в изоляции дома и нуждающимся в ежедневном наблюдении со стороны специалистов.

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"На сегодняшний день более 12 000 человек находятся под наблюдением в рамках системы Первичной медицинской помощи. Отправил письмо в Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий с просьбой об оказании помощи", - пояснил Чебан.

Коронавирус в Молдове

По последним данным, в стране зарегистрировано 752 случая заражения коронавирусной инфекцией. Количество летальных исходов увеличилось до 15, из них несколько - в Приднестровье. Выздоровело 29 человек.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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