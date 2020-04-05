В Молдову вернулось за сутки более 1800 граждан

В пограничную полицию продолжают поступать звонки, граждане интересуются работой контрольно-пропускных пунктов в условиях распространения COVID-19 в стране.

КИШИНЕВ, 5 апр - Sputnik. За последние сутки молдавскую границу пересекли 2 651 человек, из них 1839 въехали в страну.

Больше всего людей пересекали молдо-румынскую границу - 897. Еще 642 прибыли в страну через восточный участок.

Через КПП в Атаках в Молдову въехало 118 молдавских граждан, они вернулись из России.

На чартерных рейсах в республику прилетели 300 человек из Дубая и Лондона.

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Все граждане, въехавшие на территорию республики, отмечают в эпидемиологическом листке, что несут персональную ответственность за нахождение в карантине, в условиях домашней самоизоляции в течение 14 дней. У двоих прибывших обнаружили повышенную температуру. Об этом сообщили в Единую службу спасения "112", этих пассажиров в срочном порядке доставили в больницу.

Помимо этого, через КПП Скулень в страну въехали 74 наших соотечественника. Они вернулись из Великобритании .Чтобы попасть на родину им пришлось сначала полететь чартерным рейсом до аэропорта в Яссах.

Помимо этого, в пограничную полицию продолжают поступать звонки от граждан, интересующихся работой контрольно-пропускных пунктов в условиях распространения COVID-19 в стране.

Всего за сутки было зарегистрировано 102 обращения.

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Согласно решению Национальной комиссии по чрезвычайным ситуации, с 17 марта в республику запрещен въезд иностранных граждан. Этот запрет не касается граждан, которые имеют все необходимые документы для нахождения в Молдове. Также запрет не распространяется на водителей, осуществляющих перевозку товаров, экипажи самолетов и сотрудников дипломатических миссий.

Также с 17 марта приостановлено все авиасообщение, за исключением чартерных рейсов, утвержденных Национальной комиссией по чрезвычайным ситуациям.

В Молдове остается 752 подтвержденных случая заражения коронавирусом. От заражения COVID-19 скончались еще двое человек.

Таким образом в Молдове 14 летальных исходов в период вспышки вируса нового типа.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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