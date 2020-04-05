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Машина скорой помощи.

В Молдове зарегистрировали еще 112 случаев COVID-19

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (497)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200405/29774962/v-moldove-vyyavlen-sluchay-zarazheniya-koronavirusom.html

Общее количество зараженных коронавирусной инфекцией в Молдове достигло более 860 человек, погибших - пятнадцать.

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. В Молдове подтвердились еще 112 случаев коронавируса нового типа. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон на брифинге в воскресенье.

"Были обработаны 349 тестов. В результате выяснилось, что 112 результатов оказались положительными", - отметил глава республики.  

По его словам, в восьми случаях речь идет о занесении вируса в страну, а в остальных - о внутренней передаче.

Таким образом, как уточнил Додон, общее число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове выросло до 864. 

Скорая помощь
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове от коронавируса скончался еще один врач

Также стало известно еще об одном погибшем. Речь идет о 56-летнем мужчине, у которого были и другие заболевания. 

Всего в Молдове 15 летальных исходов в период пандемии. Вылечившихся - 30.

Вот, где больше всего заболевших по населенным пунктам страны: Кишинев - 293, Штефан-Водэ - 132, Сороки - 126, Приднестровье - 47, Кагул - 30, Хынчешты - 29, Яловены - 28, Глодяны - 24, Оргеев - 23.

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"Очень тревожная ситуация в Глодянах: там зарегистрировано 24 зараженных из этого числа 18 выявлено сегодня. Из них 11 человек - медики. Вероятно, это будет новый очаг заражения в стране. 

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (497)


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