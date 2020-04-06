Кишиневцы предпринимают невиданные меры для защиты от коронавируса

На что только не идут жители столицы - лишь бы обезопасить себя и своих близких от вируса нового типа.

КИШИНЕВ, 6 апр - Sputnik. Введенные властями страны меры в связи опасностью распространения коронавирусной инфекции многие жители молдавской столицы восприняли с пониманием. Есть, конечно, и недовольные, они скептически относятся к такому положению вещей, но ежедневная информация о последствиях вспышки COVID-19 во всем мире заставляет все-таки следить за личной безопасностью. Меру "необходимой защиты" каждый определяет сам, по своему разумению и имеющимся возможностям.

Корреспонденту Sputnik Молдова удалось воочию убедиться, что некоторые жители столицы восприняли карантинные ограничения словно квест на испытательном полигоне.

Выйдя в магазин за продуктами, пришлось увидеть семейную пару, полностью облаченную в специальную одежду: респираторы, маски для глаз, перчатки, комбинезоны. Станислав и Юлия, так они представились, пояснили, что действительно обеспокоены ситуацией с коронавирусом.

"Мы вынуждены облачаться в такую спецодежду. "Шутить" с вирусом мы не можем - у нас дома двое маленьких детей, мы не можем подвергать их опасности", - рассказал Станислав.

Его супруга добавила, что они выходят из дома только за продуктами, которые, в частности, отвозят своим пожилым родителям, живущим в секторе Рышкановка, а такие меры безопасности - просто необходимы.

"Я очень хочу обнять свою маму и отца, но нельзя. Вирус нового типа - наиболее опасен для них. Мы звоним им, подносим сумки с продуктами к двери и уезжаем. Когда весь этот кошмар закончится, конечно же, мы соберемся за одним столом и будем вспоминать все, как страшный сон. Особенно скучают по бабушке и дедушке мои дети", - рассказала Юлия.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK