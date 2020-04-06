Издатели и типографии в тяжелом положении: они обратились к властям

Коронавирус продолжает распространяться в Молдове и влияет на все большее количество предпринимателей.

КИШИНЕВ, 6 апр - Sputnik. Издатели и типографии столкнулись с серьезными проблемами после приостановки деятельности книжных магазинов, а также после изменений в образовательном процессе, сообщает пресс-служба министерства образования, культуры и исследований.

В связи с этим, издатели и представители типографий направили письмо министру Игорю Шарову.

Глава министерства, в свою очередь, заверил обратившихся, что в ближайшее время будет найден способ смягчить последствия пандемии на издательскую и полиграфическую сферы деятельности.

"Представители этого сектора провели онлайн-конференцию с участием министра, в ходе которой представили всю информацию о потерях издательств и типографий в результате введения запретов в связи с распространением COVID-19", - говорится в сообщений министерства.

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Стороны говорили о ситуации со школьными учебниками, о формировании цен на их печать, а также о контрактах на печать всех этих учебных пособий.

"Ситуация, в которой находится наша страна, - беспрецедентна. Ожидаются большие потери, но совместными усилиями властей и представителей всех сфер деятельности этот кризис удастся преодолеть", - заявил Шаров.

На конференции стороны обговорили меры, способные снизить потери, которые несут издатели, книжные магазины, импортеры бумаги и поставщики печатных материалов в этот период.

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