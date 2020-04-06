13:20 06 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.04
  • USD18.54
  • RUB0.24
  • RON4.15
  • UAH0.68
Поиск
Срочно:
Учебники

Издатели и типографии в тяжелом положении: они обратились к властям

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (504)
138 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200406/29764792/izdateli-i-tipografii-v-tyazhelom-polozhenii-oni-obratilis-k-vlastyam.html

Коронавирус продолжает распространяться в Молдове и влияет на все большее количество предпринимателей.

КИШИНЕВ, 6 апр - Sputnik. Издатели и типографии столкнулись с серьезными проблемами после приостановки деятельности книжных магазинов, а также после изменений в образовательном процессе, сообщает пресс-служба министерства образования, культуры и исследований. 

Дети за компьютером, фото из архива
© CC0 / sharpemtbr / Children
Удаленное обучение в Молдове: министр образования - о том, как это будет

В связи с этим, издатели и представители типографий направили письмо министру Игорю Шарову.

Глава министерства, в свою очередь, заверил обратившихся, что в ближайшее время будет найден способ смягчить последствия пандемии на издательскую и полиграфическую сферы деятельности.

"Представители этого сектора провели онлайн-конференцию с участием министра, в ходе которой представили всю информацию о потерях издательств и типографий в результате введения запретов в связи с распространением COVID-19", - говорится в сообщений министерства.

Всемирный банк выдаст Молдове кредит на развитие высшего образования>>>

Стороны говорили о ситуации со школьными учебниками, о формировании цен на их печать, а также о контрактах на печать всех этих учебных пособий.

Международная книжная ярмарка для детей
© Sputnik / Miroslav Rotari
Какие книги читают и любят дети в Молдове

"Ситуация, в которой находится наша страна, - беспрецедентна. Ожидаются большие потери, но совместными усилиями властей и представителей всех сфер деятельности этот кризис удастся преодолеть", - заявил Шаров.

На конференции стороны обговорили меры, способные снизить потери, которые несут издатели, книжные магазины, импортеры бумаги и поставщики печатных материалов в этот период.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (504)

По теме

Родителям молдавских школьников больше не придется платить за учебники
Власти выделят около миллиарда леев на поддержку граждан и бизнеса


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Река Бык в Кишиневе стала чище
Вода в реке Бык неожиданно изменила цвет- фото
Самоизоляция, гигиена и народные средства: как жители разных стран защищаются от коронавируса
Самоизоляция и народные средства: как жители разных стран борются с COVID-19
Как остановить коронавирус: пять главных советов.
Как остановить COVID-19: пять самых эффективных способов борьбы с пандемией

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться