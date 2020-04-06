Прожиточный минимум, кризис и уровень бедности в Молдове

Экономический эксперт Виорел Гырбу прокомментировал последние статистические данные о денежных доходах граждан и высказал мнение о том, как пандемия коронавируса в Молдове может повлиять на уровень бедности в стране.

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Национальное бюро статистики Молдовы представило данные о прожиточном минимуме в 2019 году для разных категорий граждан.

В среднем он достиг 2 031,2 лея в месяц на одного человека. Это на 139 леев (7,3%) больше, чем в 2018 году.

Анализ показал, что данный показатель самый высокий у жителей Кишинева и Бельц - 2 292,3 лея, что на 13,8% больше, чем в других городах Молдовы (2 013,5 лея) и на 18,3% больше, чем в сельской местности (1 938,4 лея).

Наибольший прожиточный минимум - у людей трудоспособного возраста, он достигает 2 016,1 лея для женщин, у мужчин цифра еще выше - 2 194 лея.

В прошлом году средние доходы населения в месяц на одного жителя страны, которые составляли по расчетам 2 880,6 лея, превышали прожиточный минимум на 41,8%, а средняя зарплата (7356,1 лея) - в 3,4 раза.

Показатель для пенсионеров по возрасту составлял в 2019 году 1707,4 лея - 84,1% от среднего значения для всего населения.

Подсчеты Нацбюро статистики показывают, что средняя пенсия по возрасту покрывает прожиточный минимум на 107,9%.

Пособие на детей до трех лет застрахованных лиц составляет 1 759,5 лея. Статистики подсчитали, что оно покрывало прожиточный минимум на 104,6%. Незастрахованные матери получали пособие 640 леев - это всего лишь 38% от прожиточного минимума для детей до 6 лет.

По мнению экономиста Виорела Гырбу, ситуация с распространением коронавируса и влиянием карантина на экономику может сказаться и на гражданах, и на уровень жизни. Однако дело не в прожиточном минимуме – это только величина для сравнения. Бюро статистики рассчитывает его по своей методологии, исходя из уровня цен на продукты и другие товары, которые включаются в покупательскую корзину, а также услуги и прочие расходы.

"А вот по отношению к средним доходам населения и уровню бедности, разумеется, что всё, что сейчас происходит из-за пандемии коронавируса и ожидаемый из-за этого экономический кризис - вся эта ситуация, конечно, повлияет на рост уровня бедности в Молдове", - отметил экономист.

По его мнению, прежде всего, надо обратить внимание на уровень денежных переводов наших сограждан из-за рубежа, которые сильно упали и возможно еще упадут в скором времени. Большая часть населения страны по-прежнему зависит от денежных переводов - в условиях, когда многие сограждане вернулись на родину и временно остались без работы.

Другой фактор, который отметил Гырбу - многие экономики, с которыми связана Молдова, скорее всего, войдут в период кризиса. И это тоже повлияет на то, что ситуация в нашей стране ухудшится.

По его мнению, также надо учитывать то, что экономический кризис бьет, в первую очередь, по высокотехнологичным отраслям, товарам и услугам, которые поставляются на развитые рынки, а Молдова не производит такой продукции.

Эксперт привел пример: Молдова экспортирует пшеницу, зарплата у фермеров небольшая. И другие заработные платы наших граждан, включенные в экспорт товаров и услуг Республики Молдова, - маленькие.

"Исходя из этого, можно сделать прогноз, что даже если у нас будет кризис, то этот кризис не должен сильно на нас повлиять", - подытожил Гырбу.

Экономист добавил, что более точные прогноз можно будет сделать, исходя из дальнейшего развития событий.

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