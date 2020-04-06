Полиция предупреждает о новой схеме мошенничества: это касается каждого

Топ-5 советов от полиции для тех, кто предпочитает рассчитываться онлайн. Правоохранительные органы перечислили уловки, на которые идут мошенники.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. В Генеральном инспекторате полиции МВД Молдовы сообщили о новом виде мошенничества, который касается банковских карт.

"На данный момент распространяется новая схема, когда преступники связываются с владельцами карт через объявления, размещенные на сайтах по продаже товаров в социальных сетях и проявляют заинтересованность в покупке / брони, просят персональные данные человека: номер карты, код безопасности (CVV/CVC), одноразовые пароли, которые приходят по SMS на номер телефона держателя карты", - отметили в полиции.

В реальности, как пояснили в инспекторате, эти данные используются мошенниками для доступа к Web/Mobile-banking, то есть для управления банковскими счетами жертв.

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"Получив доступ к счетам Web/Mobile-banking клиентов-продавцов-держателей карт, мошенник производит денежные переводы P2P на другие карты/ счета или совершает покупки online", - пояснили в полиции.

Что надо знать:

для любого перевода денег на карту человек, который совершает трансфер, нуждается лишь в ее номере;

представители банка или другой структуры никогда не потребуют: пароли /PIN /CVV/CVC / одноразовые коды (OTP), которые приходят на мобильный телефон в виде SMS;

если кто-то получил доступ к вашему банковскому, кредитному или online счету, необходимо немедленно обратиться в банк, чтобы закрыть счет. Банковские учреждения также могут выполнять операцию "отказ от платежа" (отмена транзакции), если считается, что с помощью вашей кредитной карты была совершена мошенническая операция;

не используйте контактные данные, которые указаны в подозрительных e-mail или web-сайтах. Действительные контакты можно найти в телефонной книге, выписке банковского счета или на обратной стороне банковской карты;

если для перевода, получения денег у вас просят PIN-код карты, дату истечения срока ее действия, код CVV / CVC, то вы должны быть встревожены и знать, что перед вами преступники.

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