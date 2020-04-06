13:20 06 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.04
  • USD18.54
  • RUB0.24
  • RON4.15
  • UAH0.68
Поиск
Срочно:
Мигалка на полицейском автомобиле

Полиция предупреждает о новой схеме мошенничества: это касается каждого

© Fotolia / Andranik123
Общество
Получить короткую ссылку
2070 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200406/29777363/politia-preduprezhdaet-o-novoy-skheme-moshennichestva-eto-kasaetsya-kazhdogo.html

Топ-5 советов от полиции для тех, кто предпочитает рассчитываться онлайн. Правоохранительные органы перечислили уловки, на которые идут мошенники.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. В Генеральном инспекторате полиции МВД Молдовы сообщили о новом виде мошенничества, который касается банковских карт.

"На данный момент распространяется новая схема, когда преступники связываются с владельцами карт через объявления, размещенные на сайтах по продаже товаров в социальных сетях и проявляют заинтересованность в покупке / брони, просят персональные данные человека: номер карты, код безопасности (CVV/CVC), одноразовые пароли, которые приходят по SMS на номер телефона держателя карты", - отметили в полиции.

В реальности, как пояснили в инспекторате, эти данные используются мошенниками для доступа к Web/Mobile-banking, то есть для управления банковскими счетами жертв.

Банкомат
© Sputnik / Родион ПРОКА
В Молдове стали чаще расплачиваться банковскими картами - НБМ

Нацбанк: как правильно пользоваться банковскими картами в онлайн-среде>>>

"Получив доступ к счетам Web/Mobile-banking клиентов-продавцов-держателей карт, мошенник производит денежные переводы P2P на другие карты/ счета или совершает покупки online", - пояснили в полиции.

Что надо знать:

  • для любого перевода денег на карту человек, который совершает трансфер, нуждается лишь в ее номере;
  • представители банка или другой структуры никогда не потребуют: пароли /PIN /CVV/CVC / одноразовые коды (OTP), которые приходят на мобильный телефон в виде SMS;
  • если кто-то получил доступ к вашему банковскому, кредитному или online счету, необходимо немедленно обратиться в банк, чтобы закрыть счет. Банковские учреждения также могут выполнять операцию "отказ от платежа" (отмена транзакции), если считается, что с помощью вашей кредитной карты была совершена мошенническая операция;
  • не используйте контактные данные, которые указаны в подозрительных e-mail или web-сайтах. Действительные контакты можно найти в телефонной книге, выписке банковского счета или на обратной стороне банковской карты;
  • если для перевода, получения денег у вас просят PIN-код карты, дату истечения срока ее действия, код CVV / CVC, то вы должны быть встревожены и знать, что перед вами преступники.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Берегите деньги на банковских картах: почти все SMS легко перехватить
Склифос: не стоит использовать данные банковской карты в мобильных приложениях
Бизнес на банковских картах в Молдове: полиция в шоке - видео


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Река Бык в Кишиневе стала чище
Вода в реке Бык неожиданно изменила цвет- фото
Самоизоляция, гигиена и народные средства: как жители разных стран защищаются от коронавируса
Самоизоляция и народные средства: как жители разных стран борются с COVID-19
Как остановить коронавирус: пять главных советов.
Как остановить COVID-19: пять самых эффективных способов борьбы с пандемией

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться