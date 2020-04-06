Во сколько может обойтись празднование дня рождения в подпольном клубе

Несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране, риск заражения и распространения вируса COVID-19, некоторые граждане и предприниматели не соблюдает установленные Комиссией по чрезвычайным ситуациям меры.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. В столичном секторе Рышкановка сотрудники правоохранительных органов выявили незаконную деятельность ночного клуба: порядка 10 молодых людей отмечали там день рождения. Администратору заведения грозит штраф в 75 тысяч леев (свыше 4 тысяч долларов по текущему курсу Нацбанка Молдовы). Об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции МВД Молдовы.

"Несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране, риск заражения и распространения вируса COVID-19, некоторые граждане и экономические агенты не осознают опасности и не соблюдает установленные Комиссией по чрезвычайным ситуациям положения и меры", - отметили в структуре.

Таким образом, в ночь с 4 на 5 марта офицеры Национального инспектората расследований вместе с бойцами спецназа Fulger накрыли работу клуба, "который нарушил все нормы по защите от инфекции COVID-19 и был открыт для группы молодых людей." На месте сотрудники правоохранительных органов выявили десятерых молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет, которые отмечали день рождения, распивали алкогольные напитки и курили кальян.

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"По данным полиции, молодые люди проникли в клуб по предварительной договоренности с администратором. За игнорирование положений, утвержденных Комиссией по чрезвычайным ситуациям, экономический агент рискует получить штраф в размере 75 тысяч леев", - добавили в инспекторате.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрировано 864 случая заболевания COVID-19. В республике зафиксированы 15 смертей пациентов с коронавирусом и 30 случаев выздоровления от COVID-19.

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