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Молдавские леи

Во сколько может обойтись празднование дня рождения в подпольном клубе

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200406/29778435/Vo-skolko-mozhet-oboytis-prazdnovanie-dnya-rozhdeniya-v-podpolnom-klube.html

Несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране, риск заражения и распространения вируса COVID-19, некоторые граждане и предприниматели не соблюдает установленные Комиссией по чрезвычайным ситуациям меры.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. В столичном секторе Рышкановка сотрудники правоохранительных органов выявили незаконную деятельность ночного клуба: порядка 10 молодых людей отмечали там день рождения. Администратору заведения грозит  штраф в 75 тысяч леев (свыше 4 тысяч долларов по текущему курсу Нацбанка Молдовы). Об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции МВД Молдовы.

Девушка в защитной маске
© Sputnik / Артур Лебедев
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"Несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране, риск заражения и распространения вируса COVID-19, некоторые граждане и экономические агенты не осознают опасности и не соблюдает установленные Комиссией по чрезвычайным ситуациям положения и меры", - отметили в структуре.

Таким образом, в ночь с 4 на 5 марта офицеры Национального инспектората расследований вместе с бойцами спецназа Fulger накрыли работу клуба, "который нарушил все нормы по защите от инфекции COVID-19 и был открыт для группы молодых людей." На месте сотрудники правоохранительных органов выявили десятерых молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет, которые отмечали день рождения, распивали алкогольные напитки и курили кальян.

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"По данным полиции, молодые люди проникли в клуб по предварительной договоренности с администратором. За игнорирование положений, утвержденных Комиссией по чрезвычайным ситуациям, экономический агент рискует получить штраф в размере 75 тысяч леев", - добавили в инспекторате.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрировано 864 случая заболевания COVID-19. В республике зафиксированы 15 смертей пациентов с коронавирусом и 30 случаев выздоровления от COVID-19.

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