Минздрав обнародовал новые данные по ситуации с коронавирусом

Глава Минздрава рассказала о том, в каком состоянии находятся пациенты, госпитализированные с коронавирусной инфекцией.

КИШИНЕВ, 6 апр - Sputnik. К утру понедельника в Молдове зарегистрированы 864 случая заражения коронавирусом нового типа, заявила на брифинге министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

"К настоящему моменту подтверждены 864 случая заболевания коронавирусом нового типа", - сказала глава Минздрава.

На данный момент случаев ввоза в страну вируса, как уточнила министр, - 106, а внутренней передачи - 758.

"К настоящему моменту в медучреждениях в тяжелом состоянии находятся 76 пациентов, средняя степень тяжести наблюдается у 304 человек, а остальные в удовлетворительном. Десять человек находятся на ИВЛ", - отметила министр.

По ее словам, всего на данный момент выявлено 37 выздоровевших - вчера выписаны семеро человек.

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