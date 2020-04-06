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Еще две смерти пациентов с COVID-19 зарегистрированы в Молдове - Минздрав

© Sputnik / Ilya Pitalev
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200406/29778760/esche-dve-smerti-patsientov-covid-19-zaregistrirovany-moldova-minzdrav.html

За ночь данные по скончавшимся пациентам с коронавирусом нового типа изменились, увеличившись до 17 человек.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Еще двое пациентов с COVID-19 скончались в Молдове. Об этом заявила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну на брифинге в понедельник.

"К сожалению, есть две смерти. Речь идет о 81-летней пациентке, которая скончалась в больнице скорой помощи. Ее госпитализировали 5 апреля. Ее перевезли из Каушан в крайне тяжелом состоянии. У нее была тяжелая форма пневмонии", - сказала министр.

Во втором случае речь идет о 78-летнем мужчине. Его госпитализировали в больницу скорой помощи 4 апреля. У него были и другие хронические заболевания.

Таким образом, общее число смертей достигло в Молдове 17 человек.

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