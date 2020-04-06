Еще две смерти пациентов с COVID-19 зарегистрированы в Молдове - Минздрав

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Еще двое пациентов с COVID-19 скончались в Молдове. Об этом заявила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну на брифинге в понедельник.
"К сожалению, есть две смерти. Речь идет о 81-летней пациентке, которая скончалась в больнице скорой помощи. Ее госпитализировали 5 апреля. Ее перевезли из Каушан в крайне тяжелом состоянии. У нее была тяжелая форма пневмонии", - сказала министр.
Во втором случае речь идет о 78-летнем мужчине. Его госпитализировали в больницу скорой помощи 4 апреля. У него были и другие хронические заболевания.
Таким образом, общее число смертей достигло в Молдове 17 человек.
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