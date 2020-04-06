В Молдове не будут помещать в больницу граждан с легкой формой COVID-19

Исключения есть: глава правительства рассказал, что даже при легкой форме течения вируса определенных пациентов все-таки будут определять в стационар.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Власти Молдовы рассматривают возможность лечения пациентов с легкой формой COVID-19 на дому. Об этом заявил премьер Ион Кику на брифинге в понедельник.

"Обсудили переход и в Молдове к использующейся в Европе системе по госпитализации пациентов с легкой формой коронавируса. Как известно, в Европе с легкими формами не госпитализируют. Перейдем и мы к этому методу", - сказал Кику.

По его словам, естественно, что не всегда с легкой формой течения вируса пациентов не будут определять в стационар.

"Есть много критериев для госпитализации. К примеру, хронические заболевания – это уже форма риска, и даже если легкая форма вируса, то человек будет госпитализирован. Или же, к примеру, если дома нет условий для самоизоляции, то он тоже будет помещен в больницу", - отметил премьер.

Глава кабмина обратил внимание на то, что если все-таки есть возможность, то пациенты с легкой формой COVID-19 после того, как получат лечение, будут переведены на дом.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 864 случая заболевания COVID-19. В республике зафиксированы 17 смертей пациентов с коронавирусом и 37 случаев выздоровления от COVID-19.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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