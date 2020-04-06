В Молдове еще две недели могут оказаться нерабочими для бюджетников

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Молдавский Минздрав намерен предложить объявить для бюджетников нерабочими две недели с возможным продлением на третью в зависимости от эпидемиологической ситуации. Об этом заявила глава профильного ведомства Виорика Думбрэвяну на брифинге в понедельник.

"Предложим сегодня Комиссии по чрезвычайным ситуациям объявить следующие две недели нерабочими для работников бюджетного сектора с возможным продлением этого срока еще на одну неделю в зависимости от эпидемиологической ситуации", - сказала министр.

По ее словам, необходимость этой меры связана в основном с регистрируемыми случаями. Кроме того, как считает министр, такой подход дал положительный результат.

"Эпидемиологи очень четко обозначили тот медленный темп, который отмечен в Молдове в сравнении с другими странами. В этом контексте мы видим необходимость внедрения этой меры в дальнейшем", - добавила глава Минздрава.

Глава офиса Всемирной организации здравоохранения в республике Игорь Поканевич, в свою очередь, отметил, что количество регистрируемых в Молдове случаев становится все больше. "На выходных вы видели, что было зарегистрировано более ста случаев ежедневно", - подчеркнул чиновник.

По его словам, положительный момент заключается в том, что рост числа случаев не резкий, а плавный. Как считает эксперт, это дает возможность лучше подготовить систему, проинформировать, обеспечить необходимым оборудованием, лекарственными средствами медучреждения, где лечатся или будут лечиться пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19.

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"Предлагаемые меры по продлению на две недели мероприятий, которые дадут возможность снизить распространение, обусловлены той эпидемиологической ситуацией, которая на сегодня есть. Призыв #Сидимдома должен соблюдаться за исключением жизненно важных ситуаций. Это призыв не для того, чтобы что-то ограничить, а для того, чтобы люди были в безопасности. На сегодняшний день дом – это самое безопасное место", - сказал Поканевич.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 864 случая заболевания COVID-19. В республике зафиксированы 17 смертей пациентов с коронавирусом и 37 случаев выздоровления от COVID-19.

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