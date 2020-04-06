Глава Минобороны рассказал, как в Молдове помогают ветеранам

Руководитель оборонного ведомства рассказал, о какой помощи просят ветераны, и по каким телефонам можно обратиться для получения поддержки.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Свыше 50 обращений на единую телефонную линию "Ветеран" обработали молдавские военнослужащие. Об этом в понедельник сообщил министр обороны страны Александр Пынзарь.

"Ветераны просили помочь в покупке продуктов, полиса обязательного медицинского страхования или лекарств", - отметил глава Минобороны.

По его словам, получены обращения от ветеранов из Кишинева, а также Оргеевского, Хынчешсткого, Каушанского и Дубоссарского районов.

"Дорогие ветераны, не стесняйтесь обращаться к нам по телефонной линии доверия "Ветеран" по номерам:, куда можно позвонить с понедельника по пятницу, с 08.00 до 17.00, а также на мобильный -, доступный круглосуточно", - сообщил Пынзарь.

Подобная "горячая линия" работает и в каждом территориальном военном центре или военно-административном отделении во всех районах и муниципиях республики.

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