Сотрудники Таможенной службы поддержат врачей, пожертвовав часть заработка

КИШИНЕВ, 6 апр - Sputnik. Сотрудники Таможенной службы Молдовы решили также проявить солидарность с врачами. Они, как представители многих других сфер деятельности, пожертвуют деньги на нужды системы здравоохранения в период пандемии и борьбы с COVID-19.

"Таможенники выделят заработную плату за один трудовой день и направят деньги на борьбу с коронавирусом и последствиями пандемии", - говорится в сообщении службы.

Работники Таможенной службы выразили благодарность и признательность всем медикам, вовлеченным в процесс лечения заразившихся вирусом.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 864 случая заболевания COVID-19. В республике зафиксированы 17 смертей пациентов с коронавирусом и 37 случаев выздоровления от COVID-19.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK