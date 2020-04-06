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Контрольно пропускной пункт

Сотрудники Таможенной службы поддержат врачей, пожертвовав часть заработка

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (518)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200406/29781421/sotrudniki-tamozhennoy-sluzhby-podderzhat-vrachey-pozhertvovav-chast-zarabotka.html

Работники разных сфер деятельности продолжают оказывать посильную помощь молдавским врачам. Таможенники, например, решили пожертвовать медикам часть своей зарплаты.

КИШИНЕВ, 6 апр - Sputnik. Сотрудники Таможенной службы Молдовы решили также проявить солидарность с врачами. Они, как представители многих других сфер деятельности, пожертвуют деньги на нужды системы здравоохранения в период пандемии и борьбы с COVID-19.

"Таможенники выделят заработную плату за один трудовой день и направят деньги на борьбу с коронавирусом и последствиями пандемии", - говорится в сообщении службы.

Работники Таможенной службы выразили благодарность и признательность всем медикам, вовлеченным в процесс лечения заразившихся вирусом.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 864 случая заболевания COVID-19. В республике зафиксированы 17 смертей пациентов с коронавирусом и 37 случаев выздоровления от COVID-19.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (518)

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