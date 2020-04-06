Информация для граждан Молдовы, желающих вернуться домой: полный список рейсов

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. С 6 по 18 апреля граждане Молдовы, находящиеся за рубежом, смогут вернуться домой на чартерных рейсах авиакомпании AirMoldova. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел и евроинтеграции.
"Время вылета для каждого из направлений может варьироваться. В случае появления изменений, информация будет обновлена", - отметили в министерстве.
Пока предварительный график чартерных рейсов выглядит следующим образом:
|Дата
|Рейс
|Вылет из аэропорта Кишинева
|Вылет из аэропорта другого государства
|Цена билета
|6 апреля
|Кишинев-Лондон-Кишинев
|16.40
|19.00
|167 евро
|7 апреля
|Кишинев-Дублин-Кишинев
|13.00
|15.40
|178 евро
|8 апреля
|Кишинев-Франкфурт-Кишинев
|13.00
|16.00
|161 евро
|9 апреля
|Кишинев-Лиссабон-Кишинев
|13.00
|16.30
|213 евро
|10 апреля
|Кишинев-Мадрид-Кишинев
|11.00
|15.00
|212 евро
|11 апреля
|Кишинев-Варшава-Кишинев
|11.00
|12.20
|100 евро
|12 апреля
|Кишинев-Брюссель-Кишинев
|11.00
|14.00
|162 евро
|13 апреля
|Кишинев-Рим-Кишинев
|11.00
|13.10
|145 евро
|14 апреля
|Кишинев-Амстердам-Кишинев
|11.00
|14.10
|154 евро
|15 апреля
|Кишинев-Венеция-Кишинев
|15.00
|17.00
|129 евро
|16 апреля
|Кишинев-Париж-Кишинев
|11.00
|14.00
|203 евро
|17 апреля
|Кишинев-Лондон-Кишинев
|13.40
|16.00
|167 евро
|18 апреля
|Кишинев-Берлин-Кишинев
|11.00
|13.00
|130 евро
Согласно решению от 31 марта, Комиссия по чрезвычайным ситуациям установила процедуру, как граждане Молдовы могут вернуться домой чартерным рейсом на основе включения посольством или консульством в списки ожидания.
Что касается вылетов из Молдовы, то, как пояснили в МИДЕИ, билеты можно приобрести и на сайте авиаперевозчика.
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