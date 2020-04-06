Информация для граждан Молдовы, желающих вернуться домой: полный список рейсов

Министерство иностранных дел и евроинтеграции опубликовало график чартерных рейсов на текущую и следующую недели.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. С 6 по 18 апреля граждане Молдовы, находящиеся за рубежом, смогут вернуться домой на чартерных рейсах авиакомпании AirMoldova. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел и евроинтеграции.

"Время вылета для каждого из направлений может варьироваться. В случае появления изменений, информация будет обновлена", - отметили в министерстве.

Пока предварительный график чартерных рейсов выглядит следующим образом:

Дата Рейс Вылет из аэропорта Кишинева Вылет из аэропорта другого государства Цена билета 6 апреля Кишинев-Лондон-Кишинев 16.40 19.00 167 евро 7 апреля Кишинев-Дублин-Кишинев 13.00 15.40 178 евро 8 апреля Кишинев-Франкфурт-Кишинев 13.00 16.00 161 евро 9 апреля Кишинев-Лиссабон-Кишинев 13.00 16.30 213 евро 10 апреля Кишинев-Мадрид-Кишинев 11.00 15.00 212 евро 11 апреля Кишинев-Варшава-Кишинев 11.00 12.20 100 евро 12 апреля Кишинев-Брюссель-Кишинев 11.00 14.00 162 евро 13 апреля Кишинев-Рим-Кишинев 11.00 13.10 145 евро 14 апреля Кишинев-Амстердам-Кишинев 11.00 14.10 154 евро 15 апреля Кишинев-Венеция-Кишинев 15.00 17.00 129 евро 16 апреля Кишинев-Париж-Кишинев 11.00 14.00 203 евро 17 апреля Кишинев-Лондон-Кишинев 13.40 16.00 167 евро 18 апреля Кишинев-Берлин-Кишинев 11.00 13.00 130 евро

Согласно решению от 31 марта, Комиссия по чрезвычайным ситуациям установила процедуру, как граждане Молдовы могут вернуться домой чартерным рейсом на основе включения посольством или консульством в списки ожидания.

Что касается вылетов из Молдовы, то, как пояснили в МИДЕИ, билеты можно приобрести и на сайте авиаперевозчика.

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"На эти рейсы будут допускаться лишь граждане, у которых есть вид на жительство или разрешение на пребывание на территории страны следования", - отметили в министерстве.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 864 случая заболевания COVID-19. В республике зафиксированы 17 смертей пациентов с коронавирусом и 37 случаев выздоровления от COVID-19.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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