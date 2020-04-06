Период 7 – 17 апреля объявлен в Молдове нерабочим для бюджетников

По словам главы правительства, этот режим может быть продлен вплоть до 28 апреля в зависимости от эпидемиологической ситуации.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Период с 7 по 17 апреля объявлен молдавскими властями нерабочим для служащих бюджетной сферы. Такое решение принято с учетом рекомендаций врачей, Минздрава и Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщил премьер Ион Кику на брифинге в понедельник.

"Решено, чтобы дни с 7 по 17 апреля были объявлены выходными для всех бюджетных единиц, а также публичных институтов и властей, находящихся на самофинансировании за исключением медучреждений, административных властей в области национальной обороны, общественного порядка и нацбезопаности", - заявил Кику.

Как пояснил глава правительства, отличие от предыдущей недели заключается в том, что учебный процесс в образовательных учреждениях на всех уровнях будет производиться дистанционно - у учащихся не будет выходных.

По его словам, нерабочий период может быть продлен до 28 апреля в зависимости от эпидемиологической ситуации.

"Важно, что объявленные свободными дни будут отработаны по решению правительства после снятия режима чрезвычайного положения. Считаем, что большое количество свободных дней приведет к возвращению к шестидневному режиму работы,если потребуется", - сказал премьер.

Он пояснил, что в случае необходимости руководство тех или иных учреждений "может вызывать на работу ограниченное число сотрудников, без участия которых текущие процессы находятся в опасности".

"В решении комиссии предусмотрено сохранение заработной платы на этот период", - подчеркнул глава правительства.

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