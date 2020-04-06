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Медицинский работник проводит диагностические тесты на коронавирус

Борьба с COVID-19 в Приднестровье: тесты от России и своя лаборатория

© REUTERS / Andreas Gebert
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (518)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200406/29783173/borba-covid19-v-pridnestrove-testy-ot-russia-i-svoya-laboratoriya.html

В регион поступили тесты для выявления коронавируса, а местные власти определились с местом размещения лаборатории по исследованию проб.

ТИРАСПОЛЬ, 6 апр – Sputnik. В Приднестровье из России прибыло пять тысяч тестов на определение наличия в организме коронавируса нового типа. Об этом сообщили во время совещания Оперативного штаба во главе с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.

"Присланные в качестве помощи из России тесты – высококачественные. Ответственным службам поручено обеспечить их сохранность и строжайший учет", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

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Как сказал Красносельский, повышенные требования предъявляются и к использованию медпрепаратов, признанных эффективными в борьбе с COVID-19. Каждая единица должна быть учтена, использование – строго подотчетно.

В Приднестровье намерены развернуть лабораторию для исследования проб биоматериалов потенциальных носителей коронавируса. На данный момент все анализы приднестровцев отправляются на проверку в Кишинев.

"Место размещения определено – это лаборатория ВИЧ/СПИД, расположенная в помещении бывшего инфекционного отделения РКБ. На данный момент проводится организационная работа", - сообщили в пресс-службе.

Объект требует особой изоляции, фильтрации воздуха и многих других мер повышенной защиты. По окончании этих работ будет приглашен специалист кишиневского медицинского центра для тестового запуска и апробирования лаборатории.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (518)

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Теги:
лаборатория, тестирование, тесты, коронавирус, Приднестровье


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