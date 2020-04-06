Борьба с COVID-19 в Приднестровье: тесты от России и своя лаборатория

ТИРАСПОЛЬ, 6 апр – Sputnik. В Приднестровье из России прибыло пять тысяч тестов на определение наличия в организме коронавируса нового типа. Об этом сообщили во время совещания Оперативного штаба во главе с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.
"Присланные в качестве помощи из России тесты – высококачественные. Ответственным службам поручено обеспечить их сохранность и строжайший учет", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.
В Приднестровье намерены развернуть лабораторию для исследования проб биоматериалов потенциальных носителей коронавируса. На данный момент все анализы приднестровцев отправляются на проверку в Кишинев.
"Место размещения определено – это лаборатория ВИЧ/СПИД, расположенная в помещении бывшего инфекционного отделения РКБ. На данный момент проводится организационная работа", - сообщили в пресс-службе.
Объект требует особой изоляции, фильтрации воздуха и многих других мер повышенной защиты. По окончании этих работ будет приглашен специалист кишиневского медицинского центра для тестового запуска и апробирования лаборатории.
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