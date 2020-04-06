Власти решили: парикмахерские и салоны красоты закроют из-за COVID-19

Молдавский премьер отметил, что продолжение работы парикмахерских и салонов красоты повышает риск распространения коронавируса.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Молдавские власти приостановили деятельность парикмахерских и салонов красоты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщил премьер Ион Кику на брифинге в понедельник.

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"До настоящего момента не было принято решения о приостановке работы парикмахерских и салонов красоты. Но сегодня по рекомендациям эпидемиологов, врачей и Минздрава Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила приостановить деятельность этих заведений – парикмахерских и салонов красоты", - отметил Кику.

Коронавирус в Молдове

По его словам, со вторника, 7 апреля, этот вид деятельности тоже приостановлен, так как повышает риск распространения коронавируса.

По последним данным, в стране зарегистрировано 864 случая заражения коронавирусной инфекцией. Количество летальных исходов увеличилось до 17. Выздоровело 37 человек.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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