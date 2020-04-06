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Что выявили проверки медучреждений Приднестровья

© Sputnik / Ilya Pitalev
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (518)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200406/29784327/chto-vyyavili-proverki-meduchrezhdeniy-pridnestrovya.html

Сотрудники МВД Приднестровья совместно с эпидемиологами продолжают проверки по соблюдению санитарных и карантинных требований в лечебных центрах.

ТИРАСПОЛЬ, 6 апр – Sputnik. В течение двух выходных дней сотрудники правоохранительных органов совместно с эпидемиологами посетили 95 объектов сферы здравоохранения Приднестровья. Наибольшее количество нарушений - 126 - зафиксированы в Тирасполе.

"Такое отношение к требованиям безопасности недопустимо. Врач не только априори подвержен наибольшему риску заражения, но и является самым опасным с точки зрения распространения инфекции субъектом", - сказал лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

Он подчеркнул, что для обеспечения защиты медиков сделано все необходимое. Дело – за сознательностью и личной ответственностью.

Халаты, маски, очки

Медицинский работник проводит диагностические тесты на коронавирус
© REUTERS / Andreas Gebert
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На сегодняшний день приднестровские фабрики пошили 2570 халатов, еще 660 отгрузят с конвейера. Обеспечена также основная потребность в масках. Объем их ежедневного производства немного снижен – до 12000-15000 в сутки.

Закуплены очки. Помимо приобретенных ранее 400 пар, еще две сотни изделий с высокой степени защиты предоставит ММЗ, еще полсотни – менее эффективных, чем предложенные металлургами, но тоже с достаточно хорошим уровнем защищенности – есть в наличии у завода "Электромаш".

Изоляция врачей

Как сообщили в пресс-службе приднестровского лидера, число медиков, желающих сменить на время борьбы с пандемией место проживания, растет: к ним приходит осознание опасности, которую они не по собственной воле могут представлять для окружающих.

В корпусе оздоровительного комплекса "Днестровские зори" обустроены 36 медиков. Это сотрудники Слободзейского карантинного центра – единственного в регионе подобного госпиталя, которые проживают здесь, чтобы изолироваться от семей на время ЧП.

Комплекс может принять до 140 человек (при условии размещения по двое в комнате). Пока у расквартированных в "Днестровских зорях" врачей необходимости в соседстве нет.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (518)

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Теги:
эпидемиологи, проверки, медучреждения, Приднестровье


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