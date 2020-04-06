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Здание парламента Молдовы.

Политические вкусы: кому доверяют жители Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200406/29786609/politicheskie-vkusy-kakim-partiyam-i-politikam-doveryayut-zhiteli-oldovy.html

Опрос показал, как распределились бы места в молдавской парламенте в случае гипотетических выборов, а также выявил рейтинг доверия местным политикам.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Если бы в ближайшее воскресенье состоялись досрочные выборы в высший законодательный орган страны, то в парламент бы прошли четыре политические силы. Таковы данные опроса "Барометр общественного мнения", проведенного компанией IData.

Молодой человек, иллюстративное фото.
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Молодежь не считает молдавских политиков "классными" и не идет на выборы

Согласно социологическому исследованию, большинство опрошенных поддержали бы пропрезидентскую Партию социалистов Республики Молдова (ПСРМ) — 35,7% (27,6% по результатам опроса в декабре 2019-го).

На втором месте расположилась бы партия PAS с 15,1% (17,5% в конце прошлого года). На третьей строчке — партия "Платформа "DA". За нее бы проголосовали 6,6% респондентов (3,3% под занавес 2020-го). А 6,2% заручились ли бы демократы, заняв четвертое место в рейтинге (вместо 7,4% в декабре).

Еще 18,9% респондентов не смогли ответить на поставленный вопрос, а порядка 10% опрошенных заявили, что не будут принимать участие в голосовании.

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"При таких условиях, если бы на следующей неделе состоялись выборы, то вы парламент бы вошли четыре партии – ПРСМ, PAS, DA и Демпартия. Остальные партии, у которых в декабре-январе были шансы, сейчас вне зоны 5%", - заявил исполнительный директор IData Михай Бологан.

Последние выборы в высшее законодательное собрание Молдовы прошли в феврале 2019 года. Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 37 мандатов. У политического блока ACUM 25 депутатов, а у фракции демократов - 23 депутата. Еще одна политическая сила, прошедшая в высший законодательный орган, - Партия "Шора" – 7 мандатов. Вышедшая из Демпартии шестерка парламентариев сформировала группу Pro-Moldova. Также в парламенте есть трое независимых депутатов (от одномандатных округов). 

Рейтинг доверия среди политиков

Резиденция президента
© Sputnik / Miroslav Rotari
Названы молдавские политики с наивысшим рейтингом доверия
Самым высоким рейтингом доверия среди политиков, согласно результатам того же опроса, пользуется президент Молдовы Игорь Додон. Так ответили 46,2% респондентов. На втором месте – премьер Ион Кику. Он заручился поддержкой примерно 25% опрошенных. Третью строчку заняла лидер партии PAS Майя Санду с 21%. В пятерку вошли примар Кишинева Ион Чебан и спикер парламента Зинаида Гречаная.

Как пояснил Бологан, респонденты отвечали на вопрос, доверяют ли они каждому из упомянутых политиков, поэтому проценты не суммируются.

Опрос проходил с 30 марта по 4 апреля по телефону. В социсследовании приняли участие 1010 человек из 381 населенного пункта, погрешность составляет 3%.

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