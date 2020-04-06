Политические вкусы: кому доверяют жители Молдовы

Опрос показал, как распределились бы места в молдавской парламенте в случае гипотетических выборов, а также выявил рейтинг доверия местным политикам.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Если бы в ближайшее воскресенье состоялись досрочные выборы в высший законодательный орган страны, то в парламент бы прошли четыре политические силы. Таковы данные опроса "Барометр общественного мнения", проведенного компанией IData.

Согласно социологическому исследованию, большинство опрошенных поддержали бы пропрезидентскую Партию социалистов Республики Молдова (ПСРМ) — 35,7% (27,6% по результатам опроса в декабре 2019-го).

На втором месте расположилась бы партия PAS с 15,1% (17,5% в конце прошлого года). На третьей строчке — партия "Платформа "DA". За нее бы проголосовали 6,6% респондентов (3,3% под занавес 2020-го). А 6,2% заручились ли бы демократы, заняв четвертое место в рейтинге (вместо 7,4% в декабре).

Еще 18,9% респондентов не смогли ответить на поставленный вопрос, а порядка 10% опрошенных заявили, что не будут принимать участие в голосовании.

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"При таких условиях, если бы на следующей неделе состоялись выборы, то вы парламент бы вошли четыре партии – ПРСМ, PAS, DA и Демпартия. Остальные партии, у которых в декабре-январе были шансы, сейчас вне зоны 5%", - заявил исполнительный директор IData Михай Бологан.

Последние выборы в высшее законодательное собрание Молдовы прошли в феврале 2019 года. Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 37 мандатов. У политического блока ACUM 25 депутатов, а у фракции демократов - 23 депутата. Еще одна политическая сила, прошедшая в высший законодательный орган, - Партия "Шора" – 7 мандатов. Вышедшая из Демпартии шестерка парламентариев сформировала группу Pro-Moldova. Также в парламенте есть трое независимых депутатов (от одномандатных округов).

Рейтинг доверия среди политиков

Самым высоким рейтингом доверия среди политиков, согласно результатам того же опроса, пользуется президент Молдовы Игорь Додон. Так ответили 46,2% респондентов. На втором месте – премьер Ион Кику. Он заручился поддержкой примерно 25% опрошенных. Третью строчку заняла лидер партии PAS Майя Санду с 21%. В пятерку вошли примар Кишинева Ион Чебан и спикер парламента Зинаида Гречаная.

Как пояснил Бологан, респонденты отвечали на вопрос, доверяют ли они каждому из упомянутых политиков, поэтому проценты не суммируются.

Опрос проходил с 30 марта по 4 апреля по телефону. В социсследовании приняли участие 1010 человек из 381 населенного пункта, погрешность составляет 3%.

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